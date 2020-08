Tudor Chirilă, mesaj pentru Klaus Iohannis şi Ludovic Orban: „Care este diferenţa între teatru în aer liber şi o slujbă în aer liber?”

Tudor Chirilă a transmis pe blogul personal un mesaj către preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban şi ceilalţi decidenţi, în care le reaminteşte acestora că actorii au dreptul la muncă. Remarca actorului vine în contextul în care teatrele şi sălile de spectacole nu şi-au reluat activitatea după încheierea stării de urgenţă.

„Aş vrea să spun că înţeleg că trecem printr-o periodă în care trebuie să fim responsabili atât faţă de noi, cât şi faţă de cei din jur. Am respectat restricţiile impuse de starea de urgenţă timp de două luni. M-am adaptat cum am putut şi am încercat să găsesc soluţii de a-mi face meseria fără să pun pe nimeni în pericol şi fără să mă expun”, a scris actorul, pe blogul personal.

După încheierea stării de urgenţă, teatrele continua să rămână închise, deşi bisericile au fost deschise, iar enoriaşii pot participa la slujbe în aer liber, atrage atenţia Chirilă.

„Oare de ce disperarea preoţilor de a sluji este mai ascultată decât disperarea actorilor de a juca? Care este oare diferenţa între teatru în aer liber şi o slujbă în aer liber? De ce credeţi dumneavoastră că lucrătorii din teatru nu pot avea grijă de publicul lor într-un spaţiu deschis?”, a mai scris acesta.