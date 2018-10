Un film de Mungiu, în Top 100 al celor mai bune pelicule în alte limbi decât engleza, realizat de BBC

Filmul românesc "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 2007, se numără printre cele mai bune 100 de pelicule realizate în altă limbă decât engleza, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de BBC.

146 afişări

BBC Culture a dat publicităţii, miercuri, rezultatul sondajului, la care au participat 209 critici de film din 43 de ţări.

Pelicula lui Cristian Mungiu a fost votată printre primele 10 preferate de 12 critici din ţări ca Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Israel, India, Egipt şi Irlanda.

În topul general, filmul lui Mungiu ocupă poziţia 47, după lungmetraje precum "Copiii Paradisului", de Marcel Carne, din 1945, pe locul 46, şi înaintea unor pelicule celebre precum "Viridiana", de Luis Bunuel (pe locul 48), "Călăuza/ Stalker", de Andrei Tarkovski (49) şi "Jules şi Jim/ Jules et Jim", de Francois Truffaut (55).

Nu mai puţin de 67 de regizori semnează filmele selectate, care sunt vorbite în 19 limbi şi reprezintă 24 de ţări. 27 dintre filmele alese sunt vorbite în franceză, alte 12 sunt realizate în mandarină, iar câte 11 sunt în italiană şi japoneză. De câte un singur film sunt reprezentate româna, bielorusa şi wolof, limba folosită în celebrata producţie senegaleză din 1973 "Touki Bouki".

Pe primele locuri ale topului realizat de BBC s-au situat următoarele filme:

10. "La Dolce Vita" (Federico Fellini, 1960)

9. "O iubire imposibilă/ In the Mood for Love" (Wong Kar-wai, 2000)

8. "Cele patru sute de lovituri/ Les quatre cents coups" (François Truffaut, 1959)

7. "Opt şi jumătate/ 8 1/2" (Federico Fellini, 1963)

6. "Persona" (Ingmar Bergman, 1966)

5. "Regula jocului/ La Regle du jeu" (Jean Renoir, 1939)

4. "Rashomon" (Akira Kurosawa, 1950)

3. "Poveste din Tokyo/ Tokyo Story" (Yasujirô Ozu, 1953)

2. "Hoţi de biciclete/ Ladri di biciclette" (Vittorio de Sica, 1948)

1. "Cei şapte samurai/ Seven Samurai" (Akira Kurosawa, 1954)

Regizorul şi scenaristul Cristian Mungiu a câştigat trofeul Palme d'Or de la Cannes în 2007, cu filmul "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", o dramă despre avorturile ilegale din perioada comunistă a ţării noastre. Cineastul român a revenit pe Croazetă în 2009, cu antologia de scurtmetraje "Amintiri din Epoca de Aur", care a rulat în secţiunea Un Certain Regard. În 2012, filmul "După dealuri", de Cristian Mungiu, a înregistrat o dublă victorie la Cannes: premiul pentru scenariu, obţinut de Mungiu, şi premiul pentru interpretare feminină, acordat ex-aequo actriţelor Cristina Flutur şi Cosmina Stratan.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.