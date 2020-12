VIDEO Librărie de poveste, desprinsă din filele cărţilor fantasy şi SF. Cum i-a cucerit pe chinezi magazinul unic în lume

La ce te gândeşti când auzi cuvântul „librărie”? Pentru iubitorii de cărţi, o excursie printre rafturile cu coperţi colorate poate fi comparată cu o zi petrecută la Disneyland. Mai ales atunci când tehnologia se împrieteneşte cu tradiţia veche de sute de ani a librarilor.

Dacă ai mai auzit până acum de biblioteci şi librării de poveste şi ai visat să petreci măcar câteva ore în atmosfera lor magică, trebuie să vezi la ce s-au gândit chinezii din oraşul Dujiangyan, provincia Sichuan.

Magazinul unic în lume, care şi-a deschis uşile pe 22 noiembrie, a fost proiectat de un grup de specialişti din Shanghai, iar designul e inspirat din proiectul Dujiangyan, pentru conservarea apelor. Jocul oglinzilor este uimitor, iar efectul luminos îţi taie răsuflarea.

Încântaţi, vizitatorii care au trecut pragul librăriei Zhongshuge nu s-au putut abţine să nu facă fotografii, înainte de a porni în căutarea cărţilor preferate.

A bookstore in southwestern China’s Sichuan province went viral online for its unique design. pic.twitter.com/YTVcDjOGEL