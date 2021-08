VIDEO O reclamă Snickers, considerată homofobă în Spania

Protagonistul reclamei este influencer-ul spaniol Aless Gibaja, ocupat să ceară unui barman nedumerit un „Suc de portocale sexy cu vitaminele A, B şi C”. Lângă el, un prieten schimbă priviri nedumerite cu chelnerul, care îi răspunde lui Gibaja întinzându-i o îngheţată ”Snickers”.



După o muşcătură, influencer-ul se transformă într-un bărbos cu voce profundă. "Mai bine?" întreabă prietenul. „Mai bine” răspunde bărbatul, în timp ce apare o suprapunere pe care scrie: „Nu eşti tu însuţi când ţi-e foame”.



Reclama a început să circule online săptămâna aceasta, provocând multe critici. Asociaţia naţională spaniolă LGBT a condamnat ferm publicitatea şi într-un tweet a subliniat: „Este ruşinos că există încă companii care continuă să perpetueze stereotipurile şi să promoveze homofobia”.



Irene Montero, ministrul spaniol al egalităţii de şanse, a scris şi pe Twitter: „Mă întreb cine ar fi putut crede că este o idee bună să foloseşti homofobia ca strategie de afaceri”.



Spotul apare şi într-un moment foarte delicat în Spania: moartea lui Samuel Luiz, în vârstă de 24 de ani, bătut până la moarte pentru că este gay, în urmă cu câteva zile.



"Confruntat cu un nou val de homofobie, inclusiv atacuri şi crime, Snickers are ideea strălucită de a crea o reclame nesimţite care spune că nu eşti tu însuţi dacă eşti feminin", a ciripit Podemos, un partid al stângii spaniole.



Confruntat cu toate aceste critici, cunoscutul brand a lansat un comunicat de presă în care spune: „În această campanie publicitară am vrut să transmitem într-un mod prietenos şi uşor că foamea vă poate schimba caracterul. În niciun moment. nu am intenţionat să stigmatizăm sau să jignim pe oricine".