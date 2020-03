VIDEO: Premierele din cinematografe în weekend: Un documentar, un thriller intelectual, o animaţie şi un nou film românesc

Documentarul „Colecţia de artă: Van Gogh - A New Way of Seeing/ Exhibition on Screen: Vincent Van Gogh” aduce pe ecrane operele şi povestea cunoscutului pictor care a marcat debutul picturii moderne. Documentarul regizat de Phil Grabsky şi David Bickerstaff se plimbă prin lume din 2015, dar acum ajunge să aibă premiera românească.

O altă premieră este horror-ul „Micul Joe/ Little Joe”. Pelicula o urmăreşte pe fitogeneticiana Alice, care a conceput o floare purpurie cu totul deosebită. Nu atât frumuseţea plantei e ieşită din comun cât valoarea ei terapeutică. Dar floarea vine cu riscurile ei. Regizoarea austriacă Jessica Hausner a devenit „copilul minune” al cinema-ului austriac după ce a primit în 1999, chiar cu filmul de absolvire, o menţiune specială din partea juriului Cinéfondation. Festivalul de la Cannes i-a selectat trei lungmetraje ”Lovely Rita” (2001), ”Hotel” (2004) şi ”Amour Fou” pentru secţiunea Un Certain Regard.

Animaţia „Tot înainte/ Onward”, realizată de Dan Scanlon, spune povestea a doi fraţi elfi care pornesc într-o călătorie cu scopul de-a afla dacă magia mai este prezentă în lume.

„Urma” e debutul în lungmetraj al regizorului şi actorului Dorian Boguţă. Filmul cu Marin Grigore, Teodor Corban, Madalina Diana Ghenea şi Irina Rădulescu în distribuţie spune povestea lui Anton, un pianist celebru, care este dat dispărut. Poliţistul care preia cazul află despre destinul, relaţiile şi deciziile sale bizare. După moartea părinţilor săi, Anton devenise obsedat de fericirea surorii sale, dincolo de limitele iubirii fraterne... Urma este un film poliţist cu accente de thriller despre secretele pe care le ascund cei de lângă noi.

