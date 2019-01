Viola, CE: Ziariştii ar trebui plătiţi pentru job-ul lor. Este un element de bază al unei democraţii

Roberto Viola, directorul general al DG Connect, a explicat, marţi, motivele pentru care Comisia Europeană (CE) susţine introducerea de reglementări privind plata creatorilor de conţinut, precum ziariştii, de către marile platforme.

„La modul ideal, n-ar trebui să fie niciun regulament. La nivel european, de fiecare dată, când am stabilit o reglementare şi a trebuit să facem o evaluare, ca să demonstrăm că este nevoie de aceasta, industria respectivă sau cele complementare au spus că va fi un eşec. (...) Ideal ar fi ca domeniul digital să nu fie reglementat, dar, din păcate, uneori, industria opune rezistenţă cât de mult poate. De exemplu, în cazul roaming-ului, fiecare cetăţean european întotdeauna spus «Nu vrem să plătim o avere» (n.red. - pentru acest serviciu), iar, pe de altă parte, a fost nevoie de zece ani de reglementări (n. red. - până au fost reduse preţurile). Apoi, companiile din telecom au ajuns să spună «Am făcut o greşeală. Ar fi trebuit să vă ascultăm»”, a spus, marţi, într-o conferinţă, Roberto Viola, directorul general al DG Connect (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) din cadrul CE.

Făcând o paralelă cu reducerea preţurilor pentru roaming şi reacţia iniţială negativă, reprezentantul CE a susţinut că o inversare de trend este necesară şi în ceea ce priveşte drepturile de autor pentru creatorii de conţinut, precum ziariţii.

„De exemplu, în copywriting, cred că ziariştii ar trebui să fie plătiţi pentru job-ul lor. Acesta este un element de bază al unei societăţi democratice. Acum platformele susţin «Nu contestăm ideea că ziariştii ar trebui să fie corect plătiţi, dar nu ne plac următorul şi următorul aspect al reformei». Cu toate acestea, dacă marile platforme (n.red. – precum Google) i-ar plăti corect pe creatorii de conţinut sau pe ziarişti, poate nu am fi nevoiţi să discutăm dacă această situaţie (n.red. - plata creatorilor de conţinut) trebuie sau nu reglementată”, a punctat Viola.

De asemenea, directorul general al DG Connect a subliniat că este, uneori, nevoie de reglementare, deoarece actorii dintr-o piaţă „nu ascultă ce vrea societatea”.

