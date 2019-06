Volumul "An American Marriage", de Tayari Jones, premiat cu Women's Prize For Fiction pe 2019

Volumul "An American Marriage", de Tayari Jones, a fost recompensat cu prestigiosul Women's Prize For Fiction, un premiu rezervat celor mai bune cărţi în limba engleză scrise de femei din întreaga lume, potrivit Associated Press.

38 afişări