Ziua ta poate fi parte dintr-o super-producţie pe YouTube. Tu vrei să apari în filmul lui Ridley Scott şi Kevin Macdonald?

Sâmbătă ai ocazia să faci un film cu cineaşti precum Ridley Scott şi Kevin Macdonald.

Cei doi cineaşti reiau după un deceniu proiectul ”Life In A Day” şi îţi cer să filmezi sâmbătă, 25 iulie, o scenă din viaţa ta. Scott, pe care îl ştii pentru filme precum ”Gladiatorul” sau ””Marţianul” va fi producător, iar Macdonald, recomandat de filme ca ”The Last King of Scotland” ori ”State of Play”, va regiza.

Producţia ”Life In A Day 2020” va avea premiera în 2021 la Festivalul de Film Sundance şi pe YouTube.

Filmul din 2010, lung de o oră şi 34 de minute, a adunat mai bine de 16 milioane de vizualizări pe platforma online. Producţia a presupus realizarea unui documentar din clipuri primite de la oameni, cu scopul de a spune povestea unei singure zile, din diverse colţuri ale lumii. Cei doi îşi propun acum să repete documentarul.

O echipă de 30 de persoane va analiza tot conţinutul trimis pentru a selecta cela mai relevante cadre, iar trei persoane se vor ocupa de editare.

Pentru a-ţi maximiza şansele ca ziua ta să apară în noua producţie, trebuie să te asiguri că filmarea ta va fi în format landscape, nu va avea muzică care se supune drepturilor de autor, iar rezoluţia trebuie să fie cât mai mare.

Până pe 2 august poţi trimite clipul realizat de tine, AICI.