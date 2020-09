10.000 euro de la stat ca să-ţi iei maşina electrică nouă. Câte vouchere au cerut românii într-o jumătate de an

Dacă vrei să îţi cumperi o maşină electrică nouă, statul te poate ajuta cu 10.000 de euro pentru a-ţi îndeplini dorinţa. De asemenea, poţi primi o primă de 4.000 de euro pentru un automobil hibrid. Pentru asta, însă, nu trebuie să înstrăinezi maşina cel puţin un an, pentru ca autorităţile să fie sigure că aceasta va rămâne în ţară.

În mai puţin de trei luni de la startul programului Rabla Plus, românii au cerut 1225 de tichete pentru maşini electrice, dintr-un total de 3.000, potrivit anunţului făcut de Costel Alexe, ministrul Mediului, într-un comunicat de presă. Anul trecut, au fost rezervate 1.000 de maşini în cadrul acestui program. În Programul Rabla Clasic, românii au făcut rezervări pentru aproape 20.000 de maşini, faţă de peste 30.000 anul trecut.

Anul acesta, Ministerul Mediului a pus la dispoziţia ta şi a firmelor din România cel mai mare buget din istoria programului Rabla PLUS: 140 de milioane de lei, cu circa 45 de milioane mai mult decât în 2019.

Bugetul permite punerea pe şoselele României până la 3000 de maşini electrice şi hibride, cât s-a pus, în total, în toate cele patru ediţii ale programului Rabla PLUS din anii anterior

Parcul auto din România încadrează 8,2 milioane de autovehicule, indicând o creştere de 7,4% comparativ cu anul precedent. Cu toate acestea, multe dintre maşinile nou intrate în ţară sunt second-hand, ceea ce nu ajută cifra medie de vârstă a autoturismelor din România: 75% dintre maşinile înmatriculate în România sunt mai vechi de 10 ani, iar vârsta medie a parcului auto este, în cazul României, de 16,3 ani.

„Rabla PLUS se dovedeşte a fi un program de succes, în ciuda problemelor din industria auto, generate de pandemie. Este primul an din istoria celor două programe Rabla Clasic şi Rabla PLUS când, cel din urmă, are rezultate mai bune decât primul, raportat la numărul total de maşini disponibile prin ambele programe”, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.