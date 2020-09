150.000 dintre angajaţii care nu au lucrat de acasă în starea de urgenţă, curse asigurate de firme

Potrivit unui comunicat transmis de FREE NOW Business, printre măsurile de protecţie a sănătăţii angajaţilor, unele companii au optat să asigure curse gratuite prin serviciul Free Now Business celor care nu au putut lucra de acasă în perioada stării de urgenţă.

Astfel, aproape 150.000 de angajaţi ai companiilor care au cont de business pe aplicaţie au beneficiat de curse plătite de angajator pentru a se deplasa între casă şi birou cu riscuri minime pentru sănătate în contextul epidemiologic actual.

Valoarea medie a unei curse a fost de 24 de lei, pe o distanţă medie de 10 kilometri.

„Serviciile de taxi şi ridesharing reprezintă o soluţie mult mai sigură de mobilitate întrucât limitează contactul cu un număr mare de persoane, oferind intimitate şi protecţie pasagerului. De aceea, din grijă pentru angajaţi, multe companii au optat pentru o astfel de soluţie prin care să le ofere un plus de siguranţă celor care nu au putut să-şi desfăşoare activitatea de acasă în perioada stării de urgenţă”, spune Andrei Frunză, Ceo Free Now.

Serviciul Free Now Business a fost lansat la începutul acestui an în România, continuând activitatea în segmentul B2B desfăşurată anterior de companie prin Clever.

În primele două luni din acest an, companiile au decontat curse pentru aproximativ 200.000 de angajaţi prin acest serviciu, cu 80% mai mulţi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, nivel la care Free Now se aşteaptă să revină din toamna acestui an.

Peste 250 de corporaţii din domenii precum retail, HoReCa, financiar, telecom, business process outsourcing sau software, au optat până acum să deconteze curse prin intermediul acestui serviciu pentru aproximativ 850.000 de angajaţi.

În ultimul an, peste 15.000 de şoferi au asigurat în total jumătate de milion de curse prin serviciul business al FREE NOW în Bucureşti, Cluj, Braşov, Sibiu, Constanţa, Oradea, Iaşi şi Timişoara.