A fost lansată AdWise, compania care oferă servicii de consultanţă integrate pentru antreprenorii mici şi mijlocii

În noul său demers antreprenorial, fondatorul Eurolines are alături o echipă executivă formată din şase cofondatori cu multă experienţă în mediul de business din România şi din străinătate: Tiberius Istocescu şi Mihaela Vintilă - avocaţi de business, Roxana Stan- expert în HR şi comunicare, Dan Berciu- expert financiar, Ionuţ Grigorescu- expert în IT& Marketing şi George Leca- expert în project management. Alţi zeci de specialişti şi 20 companii de consultanţă de suport şi training din diverse domenii s-au reunit în comunitatea AdWise şi îşi dedică expertiza acestui proiect. Numărul acestora este în continuă creştere. Animaţi de pasiunea pentru antreprenoriat şi orientaţi după repere clare şi practice, membrii AdWise îşi vor folosi know how-ul pentru a oferi servicii integrate de consultanţă pe care să şi le permită orice antreprenor.

„Pentru mine, AdWise este mai mult decât o nouă afacere: este modul prin care eu vreau să dau înapoi din experienţa şi expertiza mea, mediului de business din România. Este pachetul integrat de soluţii venite de la experţii pe care mi-aş fi dorit să îi fi întâlnit acum mulţi ani, când am pornit primul business. Aş fi evitat multe greşeli şi costurile usturătoare care au venit cu acestea. Antreprenorii vor găsi la noi soluţii la toate problemele pe care le pot întâmpina în evoluţia afacerii şi susţinere pentru planurile de dezvoltare. Am lângă mine o echipă minunată, oameni pozitivi şi cu o mentalitate deschisă, fiecare având o bogată experienţă antreprenorială şi un parcurs profesional de excepţie”, spune Dragoş Anastasiu, fondator AdWise.

Tiberius Istocescu şi Mihaela Vintilă sunt avocaţi de business specializaţi în tranzacţii şi fondatori ai primului business românesc de Legal Tech, George Leca este antreprenor în domeniul educaţiei şi are o bogată expertiză de project manager şi coach, Ionuţ Grigorescu este antreprenor în domeniul tehnologiei şi a acumulat multă experienţă în domeniul marketingului, Roxana Stan este specialist în resurse umane şi în comunicare, iar Dan Berciu a făcut parte din top managementul mai multor companii de renume, fiind expert în sectorul financiar.

„Ne-am unit cu scopul de a fi alături de antreprenorii români. Suntem antreprenori şi profesionişti, integraţi într-o echipă şi oferim soluţii integrate. Cu toţii am învăţat din propriile greşeli, iar asta ne va permite să-i ajutăm pe acei care sunt la început de drum să evite obstacole care le pot pune în pericol chiar supravieţuirea afacerii. Nu vom oferi doar servicii clasice de consultanţă, ci vom propune şi soluţii neconvenţionale, care şi-au dovedit deja eficienţa în diverse afaceri în care am fost implicaţi. De asemenea, vom avea grijă ca fiecare antreprenor să-şi permită aceste servicii. Scopul nostru este să ajutăm cât mai multă lume, aşa că vom fi extrem de flexibili la acest capitol”, explică Tiberius Istocescu, co-fondator AdWise.

Marius Ghenea, business angel şi antreprenor în serie, se alătură proiectului oferind serviciile sale de training în afaceri tuturor clienţilor AdWise.

„Antreprenorii la început de drum au cea mai mare nevoie de consultanţă, deoarece experienţa lor practică în orice domeniu este limitată, mai ales dacă vorbim despre antreprenori de startup la prima încercare. În mod paradoxal, companiile mici folosesc însă mult mai puţină consultanţă faţă de companiile mari, una dintre problemele tipice fiind legată de bugetele materiale necesare pentru orice proiect de consultanţă, pe care antreprenorii nu le au la îndemână. Cealaltă problemă este că, dacă începem să apelăm la consultanţă, într-un startup, aşa cum spuneam, cam orice zonă a afacerii ar trebui acoperită şi cu consultanţi, deoarece nu avem suficientă experienţă în nicio zonă a afacerii şi nici suficientă istorie operaţională care să ne spună, măcar empiric, ce merge mai bine şi ce nu merge deloc”, arată Marius Ghenea.

În cadrul conferinţei, Felix Pătrăşcanu, fondatorul Fan Courier, a invitat echipa AdWise la cea de-a şasea ediţie a summitului REPATRIOT, din perioada 30 septembrie-3 octombrie, cel mai mare summit dedicat Diasporei româneşti, care va aduce împreună peste 300 de antreprenori şi oameni de succes români de pretutindeni.

„Cred că românii de pretutindeni care se gândesc să se întoarcă în ţară şi să îşi deschidă o afacere sau care poate au deja o afacere în ţara în care locuiesc şi vor să o extindă şi în România au nevoie de o astfel de echipă complex de specialişti care să îi îndrume. Mediul antreprenorial românesc de pretudindeni va creşte mai sănătos având alături echipa de experţi potrivită”, a declarat în cadrul conferinţei, Felix Pătrăşcanu.

În ceea ce priveşte costurile, AdWise se diferenţiază prin faptul că se pune accent pe succes şi există posibilitatea de intrare în acţionariat.

„Consultanţa de top este scumpă, iar cei mai mulţi dintre antreprenori nu îşi permit astfel de servicii, sau nu înţeleg că trebuie prioritizate. Trecând prin asta chiar eu, înţeleg filosofia antreprenorului român la început de drum, dar şi importanţa şi valoarea unor astfel de servicii pentru un business. Plecând de la această realitate, filosofia AdWise este simplă: odată intrat într-un parteneriat, riscurile se împart. Astfel, în funcţie de nevoile antreprenorilor, se pot găsi chiar soluţii prin care aceştia să nu plătească nicio sumă de bani. Astfel, parteneriatul poate să ia forma unei participări în acţionariat sau a unui comision de succes, dacă este vorba de o tranzacţie. Cu alte cuvinte, până se ajunge la rezultate, AdWise poate să investească resursele proprii în antreprenorii în care crede. Riscul pe care şi-l asumă fondatorii Adwise oferind şi astfel de facilităţi este, în esenţă, modul lor de a da ceva înapoi mediului de business în care s-au format şi de a sprijini antreprenoriatul românesc”, a adăugat Dragoş Anastasiu.

Toate acestea fac din AdWise o soluţie ideală pentru antreprenori. Iar asta cu atât mai mult cu cât, pe lângă birocraţia excesivă şi lipsa de coerenţă legislativă, businessul românesc mai trebuie să facă faţă unei noi vulnerabilităţi: pandemia de Covid-19, care dă peste cap multe din planurile de dezvoltare şi, în unele cazuri, poate chiar să pună sub semnul întrebării supravieţuirea afacerii. Astfel, mai ales în aceste timpuri, ajutorul primit de la o echipă rodată într-un mediu de business provocator poate să facă diferenţa.