A patra cea mai mare bancă din lume îşi deschide filială în România pe 16 decembrie

Bank of China, a patra cea mai mare instituţie bancară din lume, îşi va deschide oficial operaţiunile în România în data de 16 decembrie, când va lansa sucursala din Bucureşti, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Lansarea vine cu ocazia împlinirii a 70 de ani de relaţii diplomatice între China şi România.

Directorul general al sucursalei locale Bank of China urmează să fie bancherul Guo Lixin.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a anunţat cu ocazia aniversării a 70 de ani de relaţii bilaterale România – China că Bank of China îşi va începe operaţiunile din România în decembrie. ”Înfiinţarea pe teritoriul României de către Bank of China a unei sucursale, ce preconizează să desfăşoare operaţiuni din luna decembrie a acestui an, este rezultatul firesc al acestor evoluţii pozitive. Doresc să remarc prezenţa domnului Guo Lixin, director general al acestei sucursale, căruia îi urez succes în activitate”, a spus atunci Isărescu. În primăvară, Isărescu a făcut o vizită la Beijing unde s-a întâlnit inclusiv cu conducerea Bank of China.

Bank of China a notificat la începutul acestui an banca naţională a României privitor la intenţia de a furniza servicii în mod direct pe teritoriul României.

Banca, prima instituţie financiară din China ce intră pe piaţa locală, este deţinută integral de statul chinez printr-un fond de investiţii şi este listată pe bursele din Shanghai şi Hong Kong. Chinezii sunt prezenţi de asemenea în mai multe ţări din regiune, printre care Ungaria, Austria, Cehia şi Polonia.

Sucursala a fost înregistrată încă din octombrie 2019. În toamna acestui an, Agricultural Bank of China, de asemenea una dintre cele mai mari bănci din China, controlată de stat, s-a înregistrat fiscal în România.

