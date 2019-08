De unde se pot cumpăra abonamente de metrou la preţ redus. Metrorex anunţă că deschide mai multe caserii

Metrorex anunţă că începând din 2 septembrie 2019 vor fi deschise încă 8 casierii de unde se pot cumpăra abonamente de metrou lunare cu preţ redus 50%, faţă de cele 3 funcţionale în perioada vacanţelor şcolare.

De unde se pot cumpăra abonamente de metrou la preţ redus

Cele 11 casierii, vor funcţiona în staţiile: St. Gara de Nord 1 L-V 07:00-20:00; St. Grozăvesti L-V 07:00-20:00; St. Piata Romana L-V 07:00-20:00 (functionează si pe perioada vacantelor scolare); St. Piata Unirii 1 L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00 (functionează si pe perioada vacantelor scolare); St. Piata Unirii 2 L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00 (functionează si pe perioada vacantelor scolare); St. Eroilor L-V 07:00-13:30; St. Universităţii L-V 10:30-17:00; St. Piata Victoriei 2 L-V 13:30-20:00; St. Politehnica L-V 13:30-20:00; St. Nicolae Grigorescu 1 L,Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00; St. Aparatorii Patriei L, Mi, V 07:00 - 13:30 , Ma, J 13:30-20:00.

Totodată, până la începerea anului universitar, Metrorex va pune la dispoziţia elevilor şi studenţilor încă 6 casierii speciale faţă de cele 11 disponibile în anii anteriori.

Actele necesare pentru achiziţionarea abonamentelor de metrou la preţ redus

Acte necesare pentru emiterea abonamentelor la preţ redus cu 50%, conform legislaţiei în vigoare, sunt: a) pentru elevi - carnetul de elev (vizat pe anul in curs), care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, cartea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani impliniti; b) pentru elevii claselor pregatitoare - adeverinta doveditoare autentificata cu stampila unitatii de invatamant acreditate/autorizate pentru anul in curs si copie dupa certificatul de nastere; c) pentru studenti romani si straini din state membre UE care studiază la o instituţie de învăţământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani - legitimatie de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs – forma de invatamant cu frecventa), carte de identitate/pasaport; d) pentru studentii straini din state nemembre UE care studiază la o instituţie de învăţământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani - legitimatie de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs – forma de invatamant cu frecventa), pasaport/carte de rezidenta/permis de sedere.

Acte necesare pentru emiterea abonamentelor lunare gratuite sunt: a) pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, in conditiile legii, sau tutela - carnetul de elev (vizat pe anul in curs) care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, iar la rubrica "mentiuni" va avea atestat dreptul la gratuitate de catre unitatea de invatamant, cartea de identitate pentru elevii cu varsta de peste 14 ani impliniti; b) pentru studenti - legitimatia de student pentru reducere la transport (vizata pe anul in curs – forma de invatamant cu frecventa) având trecutã mentiunea de gratuitate la calatoria cu metroul, carte de identitate/pasaport. Modelele de legitimatii de student pentru reducere/gratuitate la transport sunt prezentate in anexele 1 si 2 la normele metodologice aprobate de HG nr. 42/2017.

In lipsa acestor documente, nu se vor emite abonamente lunare cu pret redus 50% si gratuite pentru elevi si studenti, precizează Metrorex.

