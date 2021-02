Acord istoric între News Corp şi Google. Gigantul Tech va asigura „plăţi semnificative" pentru ştirile prezente pe platformele sale

Google şi Facebook s-au grăbit să încheie acorduri cu publicaţiile australiene estompa fenomenul care inspiră alte autorităţi de reglementare din Europa, Marea Britanie şi Canada, relatează FT.

Cu toate acestea, acordul Google cu News Corp anunţat miercuri depăşeşte piaţa australiană, extinzându-se la titlurile Murdoch precum Wall Street Journal şi New York Post din SUA şi Times and the Sun din Marea Britanie.

Robert Thomson, directorul executiv al News Corp, a declarat că efortul de a face platformele să plătească pentru utilizarea conţinutului de ştiri a fost o „cauză” pentru care compana luptă de mai „ de peste un deceniu”.

Condiţiile contractului de trei ani acoperă plăţile de licenţiere pentru conţinutul utilizat în funcţia Google Show Showcase, dezvoltarea unei platforme de abonament, distribuirea veniturilor publicitare prin serviciile de tehnologie publicitară Google şi alte proiecte audio şi video.

Google s-a angajat anul trecut să cheltuiască 1 miliarde de dolari pe parcursul a trei ani pentru cumpărarea de conţinut de ştiri şi a ajuns la acorduri cu publicaţiile din mai multe ţări. Dar persoanele implicate în negocieri în Australia au declarat pentru Financial Times că sumele aflate în discuţie au fost „de mai multe ori” mai mari faţă de acordurilor semnate în alte părţi ale lumii.

Dimensiunea acordului News Corp cu Google nu a fost dezvăluită.