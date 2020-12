Acţiunile CD Projekt sunt în picaj, după probleme şi recenziile negative primite de jocul Cyberpunk 2077

Acţiunile companiei au scăzut cu 17% la deshiderea burselor, extinzându-şi pierderile de săptămâna trecută.

Jocul Cyberpunk 2077 este evaluat în medie cu 2,8 din 10 pe Metacritic pentru versiunea sa de pe PlayStation 4 Sony, în timp ce versiunea Microsoft XBox One are un scor de 3,7.

Analiştii Jefferies au subliniat, de asemenea, numărul record de rambursările oferite atât de Sony, cât şi de Microsoft pentru achiziţiile digitale ale jocului.

CD Projekt Red are în portofoliul şi cunoscuta serie de jocuri The Witcher. The Witcher 3 este considerat unul dintre cele mai bune jocuri ale deceniului.

Jocul Cyberpunk 2077 a fost lansat săptămâna trecută dupa 3 amânari. Lansarea programată iniţial pentru luna aprilie 2020, a fost amanată pentru 17 septembrie, ulterior pentru 19 noiembrie iar în final pentru 10 decembrie.