Adio vechiului kilogram. Noile definiţii mondiale pentru sistemele de măsurare kilogram, amper, kelvin şi mol au intrat în vigoare luni

Noul Sistem Internaţional de Unităţi (SI) a fost aprobat în noiembrie 2018, la Versailles, în apropiere de Paris, de Conferinţa generală pentru măsuri şi greutăţi, creată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care se reuneşte o dată la 4-6 ani.

Reprezentanţi din 60 de ţări au adoptat atunci o "decizie istorică" în favoarea redefinirii Sistemului Internaţional de Unităţi (SI), modificând astfel definiţiile mondiale pentru kilogram, amper, kelvin şi mol.

A historic moment for the scientific community today on #WorldMetrologyDay 2019: the #kilogram, ampere, kelvin and mole will now be defined by fundamental physical constants – not, for example, a Victorian-era artefact 😎 @callaghannz @UCNZ_PhysChem #SIredefinition #Metrology pic.twitter.com/3vgNcp0CGK