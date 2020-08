Afaceri în criză: shot după shot chiar la tine în sufragerie

Vlad e antreprenor şi are în Capitală o afacere cu… shot-uri. S-a adaptat crizei şi a introdus serviciul de livrare la domiciliu. Pe lângă băuturile pe care le poţi primi direct la tine acasă, mai poţi comanda hamsii. Dar şi kombucha, o băutură care te-ar scăpa de mahmureală, spune Vlad.

Echipa lui este formată din 8 persoane şi face în jur de 100 de livrări în fiecare zi. Firma are comenzi de băuturi în toată ţara, însă hamsiile pot fi livrate doar în Bucureşti.

”La începutul lui 2015 am dat drumul acestui bar. Cred că primul, adică 100% primul bar de shoturi din România. Se apropia 1 mai, la mare era mai greu de ajuns şi am zis să recreem puţin din atmosfera de mare şi am inventat această parte a noastră care se numeşte ,,Staţia litoral.” Acum oferim pentru cei de acasă în variante mai mici sau mai mari de băuturi mixate de noi. Pot comanda cum îşi doresc ei în funcţie de eveniment, moment, nevoie. Preferatul meu este ,,Para Stasul” – această băutură pe care o preparăm cu sirop de colivă şi care este o reală inovaţie în materie de mixologie”, spune Vlad Hâncu, antreprenor.