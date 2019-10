Alertă la aeroportul din Iaşi după ce un senzor al aeronavei care venea de la Munchen a indicat că sunt probleme la roata din faţă a trenului de aterizare. Avionul a aterizat în siguranţă la a doua încercare şi niciun pasager nu a fost ranit, informează corespondentul MEDIAFAX. La bordul aeronavei călătorea şi Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

Avionul, la bordul căruia se aflau 112 pagasgeri, trebuia sa aterizeze la ora 23:50.

Cătălin Bulgariu, directorul aeroportului Iaşi, a făcut o serie de declaraţii privind incidentul.

"Din fericire, nu s-a întâmplat nimic. Totul este normal. Totul a fost în regulă. Dar senzorul la aeronavă, la trenul de aterizare a arătat o defecţiune şi a făcut o încercare de aterizare, a verificat trenul de aterizare, totul a funcţionat normal şi după aceea s-a aterizat în condiţii de siguranţă", a declarat directorul aeroportului, pentru corespondentul MEDIAFAX.

"Au făcut un exerciţiu, asta este procedura. În momentul în care sunt senzorii de la trenul de aterizare, vin spre aterizare, declanşează operaţiunea de aterizare, dar nu aterizează astfel încât să se asigure că toate echipamentele merg normal. Atunci au urcat înapoi în zbor şi au aterizat corect. Dar în primă fază aşa este procedura, trebuie să facă un zbor de recunoaştere, adică să vadă dacă trenul de aterizare funcţionează sau nu. Nu poţi să mergi din prima atât timp cât senzorul îţi arată o problemă la trenul de aterizare", a adăugat oficialul.

"Tratăm orice astfel de problemă ca o problemă reală, ca o problemă care...într-adevăr dacă senzorul arată o defecţiune existentă, atunci într-adevăr aterizarea ar fi fost una în condiţii excepţionale, una de urgenţă şi ar fi trebuit să fim acolo să asigurăm suportul. Şi am asigurat suportul atât cu utilajele aeroportului, cât şi cu utilajele celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă", a precizat Cătălin Bulgariu.

Ca măsură de precauţie, au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 8 echipaje de prim ajutor şi autospeciala intervenţie în caz de accidente colective.

Pasagerilor li s-a spus că pe pistă se afla o maşină.

Aflat la bordul aeronavei, Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, a declarat: "Au spus că era ceva pe pistă. Nu ştiu mai mult de atât. Am primit o poveste şi trebuie să o lămurească. Nu ştiu. Mi-a spus echipajul că era o maşină pe pistă dar (...) nu ştiu. Am o aplicaţie. Mi-a spus fiică-mea că a făcut o buclă şi am întrebat de ce când am ajuns pe aeroport."

Un pasager de la bordul avionului a afirmat că ne-au "spus că a intrat o maşină pe pistă, dar nu s-au deschis roţile. Nu ne-am speriat deloc, că nu am ştiut. Ne-au spus că era o maşină în cale şi au zis că mai fac un rond. Nu ne-au spus ca să nu intre lumea în panică. E mai bine că nu ne-au anunţat".

"Nu ne-a spus nimeni nimic, că în România aşa e. Ca la şcoală, te pun să înveţi, să înveţi, dar nu îţi explică nimeni de ce. Aşa şi acum. Am aterizat în România, lumea s-a ridicat în picioare. Prin surse am aflat că nu s-a deschis roata, sau că nu se deschidea, dar din moment ce am aterizat e clar că s-a deschis," a declarat un alt pasager.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.