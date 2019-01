Ambasadorul Germaniei: Urmărim cu anumită îngrijorare măsurile economice luate de Guvern

Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, a afirmat,marţi, că deciziile Guvernului referitoare la impozitarea anumitor sectoare sunt urmărite cu anumită îngrijorare, având în vedere „lipsa dialogului şi a consultării celor afectaţi în mod direct”.Diplomatul a adăugat că acest fapt creează nesiguranţă

„În mod voit nu doresc să discut despre decizii actuale ale Guvernului, însă dacă vorbim de leadership, trebuie să vorbim şi despre încredere, predictibilitate şi fiabilitate. Aceasta este esenţa unui climat de încredere: atât în politică, cât şi în diplomaţie şi în domeniul economic. Tocmai de aceea urmărim cu anumită îngrijorare măsurile menţionate anterior: având în vedere lipsa dialogului şi a consultării celor afectaţi în mod direct, înaintea luării unei decizii; ca urmare a lipsei unui studiu de impact transparent; de teama dezvoltării unei noi tendinţe, care s-ar putea extinde şi asupra unor alte domenii economice. Acestea creează nesiguranţă! Şi mai mult, creează nesiguranţă prezentarea publică şi pauşală a companiilor străine ca fiind problema sau chiar duşmanul societăţii", a spus ambasadorul german, Cord Meier-Klodt, la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie româno-germană, de la Palatul Parlamentului.

În context, oficialul german a transmis şi un mesaj Guvernului cu privire la angajamentul companiilor germane.

"Partenerilor noştri din Guvernul României doresc să le spun: You have a true friend in us! Companiile germane se angajează pe termen lung. Nu-şi vor face bagajele prea curând. Cu siguranţă pot face faţă câtorva furtuni puternice. Dar au devenit mai prudente. Unele investiţii noi, planificate deja, sunt reanalizate pe alocuri, amânate sau chiar se caută locaţii alternative. Iar asta nu pentru că, astăzi, condiţiile-cadru ar fi mult mai bune în altă parte, ci fiindcă se presupune că aşa va fi mâine, în cazul în care tendinţa nesiguranţei persistă. Urarea mea de Anul Nou adresată partenerilor noştri români este una foarte simplă: vorbiţi cu noi, ascultaţi ce avem de spus, informaţi-ne la timp, deschis şi transparent despre planurile voastre şi decideţi abia după realizarea unui solid studiu de impact al măsurilor. Astfel poate creşte gradul de încredere, iar noi putem continua, împreună, şi în următorii ani, povestea de succes a economiei acestei ţări. Acesta ar reprezenta un semnal pozitiv şi clar, mai ales în contextul Preşedinţiei atât de importante a României la Consiliul Uniunii Europene, nu-i aşa?", a afirmar ambasadorul Germaniei.

De altfel, ambasadorul Germaniei a punctat că aproximativ un sfert de milion de români sunt angajaţi ai companiilor germane.

"Cifrele îmbucurătoare de astăzi se datorează deciziilor corecte de ieri. Încrederea în România ca loc pentru investiţii a crescut în decursul anilor şi al deceniilor. În schimb (...), anumite decizii de astăzi "mai puţin bune" ar putea distruge încrederea, periclitând, astfel, succesele de mâine", a conchis diplomatul.

Klaus Iohannis a participat la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană. La eveniment au mai fost prezenţi preşedintele PNL, Ludovic Orban, preşedintele USR, Dan Barna, şi fostul premier tehnocrat Dacian Cioloş.

