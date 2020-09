America bagă mâna în buzunar şi îşi salvează companiile. BNR nu face astfel de acţiuni

Fed, banca centrală a Statelor Unite, va cumpăra obligaţiuni de 750 de miliarde de dolari de la firme ca sa le ajute sa treacă criza, să susţină bursele şi să uşureze creditarea. Metoda a mai fost aplicată agresiv la criza din 2008, când Fed a făcut achiziţii de 1.200 de miliarde de dolari de la companii. În România, Banca Naţională nu face astfel de acţiuni.

„Pe model european, şi aici revenim la BNR, nu avem acest mandat. BNR are doar ca mandat stabilitatea preţurilor, stabilitatea pieţei financiare. Deci nu a intervenit sau probabil că nu va interveni să cumpere direct obligaţiuni ale companiilor. Dacă ar fi un reper ceea ce se întâmplă în America, am zice că suntem cu nişte paşi în urmă, şi chiar şi Banca Centrală Europeană şi toate băncile naţionale care nu sunt în zona euro. De exemplu, şi Banca Japoniei cumpără acţiuni, deci sunt bănci centrale care intervin în pieţele financiare. Din punctul ăsta de vedere, am spune că Europa este cu nişte paşi în urmă”, spune Cristi Tudorescu, consultant financiar.