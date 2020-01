Analiză: Bilete de avion mai ieftine cu până la 60%, în prima lună a anului

Luna ianuarie rămâne cea mai bună lună din an pentru a cumpăra bilete de avion, înturcât preţurile sunt mai mici cu până 60% în această perioadă, arată o analiză anuală realizată de platforma de rezervări bilete de avion Vola.ro.

"De la an la an, am observat o creştere a apetitului românilor pentru zboruri accesibile şi vacanţe ieftine iar numărul biletelor de avion vândute în prima lună din an este impresionant. Luna ianuarie este considerată deja un Black Friday pentru călătorii, iar românii s-au obişnuit să îşi pastreze un buget dedicat călătoriilor pentru a profita de preţurile bune din Ieftinuarie” a declarat Claudia Tocila, Marketing Manager Vola.ro, citată în analiză.

Potrivit sursei citate, destinaţiile europene operate de companii aeriene low cost beneficiază de preţurile cele mai avantajoase în luna ianuarie şi încep de la 20 euro/persoană pentru un bilet de avion dus-întors.

La categoria cele mai ieftine bilete de avion se menţin Londra, Roma şi Bruxelles, fiind urmate de Veneţia de la 30 euro/persoană.

Preţul biletelor de avion pentru Madrid, Dublin şi Barcelona este începând de la 45 euro, iar pentru Copenhaga şi Lisabona depăşeşte 80 euro, mai transmite sursa citată.

"Românii pot profita de preţurile mici din Ianuarie pentru a-şi rezerva atât city break-urile din lunile de primăvară, cât mai ales biletele de avion pentru vacanţa de vară. Pentru românii care îşi doresc să călătorească la Londra în acest an, preţurile sunt cu până la 57% în medie pentru rezervările în luna ianuarie spre deosebire de rezervările făcute în luna Iunie, de exemplu. Pentru cei care sunt nehotărâţi şi aşteaptă până în luna Februarie să îşi rezerve biletul de avion, preţul mediu creşte cu aproximativ 20% pentru fiecare destinaţie", se scrie în analiză.

Din afara Europei, călătorii pot rezerva, spre exemplu, bilete de avion la Dubai cu până la 40% mai ieftin decât în restul anului, dar şi Bangkok cu peste 30% mai ieftin decât în restul anului.

În anul 2018, peste 30.000 de bilete de avion au fost cumpărate în luna ianuarie, iar în 2019 s-a depăşit pragul de 40.000 de bilete.

