ANALIZĂ: Când Warren Buffett vinde Goldman Sachs, este timpul să ne facem griji

Miliardarul Warren Buffett a anunţat recent că a vândut 84% din acţiunile deţinute la Goldman Sachs Group, dar şi că şi-a redus participaţia la JPMorgan Chase, un semnal dur că lucrurile pot evolua oricum, dar nu normal pentru o lungă perioadă de timp.

Cum miliardarul a anunţat recent că a vândut şi acţiunile pe care compania sa de investiţii de deţinea la companiile aeriene americane, iar acum o serie de participaţii la companiile de automobile şi bancare, Buffett, în vârstă de 89 de ani, pare să contrazică declaraţia recentă că „nimic nu poate opri America”.

Ieşirea lui Buffett din Goldman a dus la scăderea acţiunilor băncii de investiţii cu 2%, în continuarea reducerii de peste 25% pe parcursul anului.

Deciziile lui Buffett nu sunt consecinţa unei probleme de numerar, în condiţiile lui Berkshire Hathaway dispune de lichidităţi de 137 de miliarde de dolari în luna martie, bani pe care Buffett nu caută să-i cheltuiască. Ele trbuiesc citite din perspectiva unui investitor prudent dar abil, care preferă valori sigure, puternice, care aduc rezultate pe termen lung. Buffett nu este un investitor care riscă, iar dacă a decis să iasă din două afaceri financiare majore, cum sunt Goldman Sachs şi JPMorgan Chase, asta înseamnă că problemele şi criza economică generată de pandemie vor continua pe termen lung.

Ca să înţelegeţi ce fel de investitor este Buffett, este relevantă o istorie. Cu mai mult de un deceniu în urmă Buffett a pus un pariu în valoare de un milion de dolari, cu un şef de hedge fund, fond de investiţii cu grad ridicat de risc, tocmai pe tema investiţiilor: Buffett a susţinut că firmele incluse în indicele pieţei bursiere S&P 500 - companii majore, din domenii grele ale economiei - energie, financiar, aviaţie, medicamente - se vor dovedi mai profitabile decât operaţiunile riscante, aducătoare de câştiguri mari, dar pe termen scurt. După 10 ani Buffett a câştigat pariul.

El a susţinut în mod repetat că industria financiară adună din ce în ce mai mulţi consultanţi care nu creează valoare şi care trăiesc din intermedieri, speculând euforii de moment.

Buffett a investit în Goldman în timpul crizei financiare din 2007 - 2009, iar în prezent, dacă ar fi văzut oportunităţi de cumpărare, ar fi cumpărat.

Chiar şi oficiali ai Rezervei Federale americaane au avertizat că preţurile activelor bursiere sunt „vulnerabile”, dacă actuala criză de sănătate publică se agravează.

Chiar dacă perspectivele lui Buffett pentru lunile următoare sunt destul de sumbre, există câteva participaţii pe termen lung la care nu renunţă: Apple Inc., American Express Co., Bank of America Corp., Coca-Cola Co. şi Wells Fargo & Co. Sunt decizii care au o semnificaţie - aparţin unuia dintre cei mai mari investitori americani.

Pe de altă parte, doar un investitor.