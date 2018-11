ANALIZĂ: Faţă de alte metrouri, Metrorex are pierderi imense şi resurse umane supradimensionate

În comparaţie cu companiile de metrou din regiune, Metrorex înregistrează un venit pe angajat de trei ori mai mic, cu 20% mai mulţi angajaţi pe km metrou, salarii supradimensionate, pierderi imense, precum şi cu cea mai proastă calitate a serviciului oferit, arată o analiză.

Iancu Guda, preşedinte al Analiştilor Financiari şi lector IBR & ASE, spune că în comparaţie cu companiile similiare din Budapesta, Praga şi Varşovia, în baza situaţiilor financiare şi rapoartelor aferente anului 2017, Metrorex înregistrează o productivitate comercială foarte modestă, cu resurse umane supradimensionate, salarii cu 9% mai mari decât media companiilor similare din regiune şi de aproape două ori peste media din sectorul privat, cu pierderi imense (fără subvenţiile de la stat ar fi o companie falimentară) precum şi cea mai proastă calitate a serviciului oferit, în condiţiile în care viteza medie este cea mai scăzută din cauza investiţiilor modeste.

Eliminând subvenţiile primite de la stat, Metrorex înregistrează pierderi de 55% din cifra de afaceri (358 mil lei, aprox 77 mil euro), în timp ce firmele similare din regiune obţin un profit mediu de 11%: Budapesta (+16%), Praga (10%), Varşovia (5%)

Metrorex înregistrează 63 de angajaţi la fiecare km de metrou, cu 20% peste media din capitalele analizate ca şi referinţă (51,41) şi de 3 ori mai mult decât Budapesta (care înregistrează 20,21 angajaţi/km metrou).

Salariul mediu net pe angajat la Metrorex este de 1.144 euro/luna (7.555 lei brut), de două ori peste media naţională şi cel mai mare din regiune. Media salariului net pe angajat la firmele care administrează reţeaua de metrou din capitalele de referinţă este de 1.040 euro pe lună, cu +9% sub media înregistrată în Metrorex şi doar cu +38% peste media naţională din ţara respectivă. Salariul mediu net din oraşele de referinţă utilizate ca şi comparaţie (Budapesta, Praga şi Varşovia) este 756 euro pe angajat, cu 31% peste media din Bucureşti, dar angajaţii Metrorex câştigă cu 9% peste angajaţii de la companiile similare din aceste capitale.

În privinţa productivităţii angajaţilor, Metrorex înregistrează o cifră de afaceri pe angajat de 31.600 euro pe an, de aproape trei ori sub media din capitalele de referinţă (87.300 de euro pe angajat pe an şi de 6 ori sub media înregistrată de angajaţii reţelei de metrou din Budapesta

Viteza media înregistrată de trenurile Metrorex este de 22,5 km/oră, mult sub media capitalelor din zonă (31 km/oră), situaţie cauzată de investiţiile modeste în reţea, în condiţiile în care majoritatea trenurilor sunt vechi.

În privinţa infrastructurii, Bucureşti înregistrează o reţea de metrou cu o dimensiune de 30 metri la 1.000 locuitori, nivel aproape identic cu media capitalelor folosite ca şi referinţă (29,19 metri la 1.000 locuitori), dar veniturile obţinute sunt mult mai mici. Desigur, nu ajută nici turismul, în condiţiile în care numărul de vizitatori din Budapesta, Praga şi Varşovia este mult peste Bucureşti.

Iancu Guda a analizat câteva detalii suplimentare privind evoluţia Metrorex în perioada 2013-2017 şi a constatat că situaţia financiară a companiei se deteriorează, având în vedere că aproximativ 40% din veniturile companiei provin din subvenţii de la stat, şi alte venituri din exploatare; considerând doar cifra de afaceri (veniturile realizate din vânzarea de bilete), compania înregistrează pierderi din exploatare de 145 mil. lei în 2017, vs -140 mil. lei în 2016, sau -121 mil. lei în 2015, în condiţiile în care rezultatul net final este de -358 mil lei (aprox 77 mil euro pierdere). În orice caz, companie nu a făcut profit în ultimul deceniu, iar pierderile cumulate din ultimii 5 ani sunt de 600 mil. lei; ponderea cheltuielilor cu salariile în totalul cheltuielilor de exploatare a crescut de la 44% (în 2013) la 50% (în 2017), în condiţiile în care salariul mediu brut pe angajat în 2017 a fost de 7.555 Lei (în creştere cu 12% faţă de 2016, şi dublu faţă de media din economie). Dacă se va majora cu 42%, salariul mediu din Metrorex va ajunge triplu comparativ cu media naţională, încheie analistul.

