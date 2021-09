ANALIZĂ ZF. Salariile din industria alimentară sunt cu o treime mai mici faţă de media pe economie, dar patronii se întreabă de ce nu găsesc oameni

Unii dintre cei mai mari jucători din industria alimentară şi a bău­turilor, printre care producătorii de carne Agricola din Bacău, Diana din Vâlcea şi Uni­carm, pro­du­că­torii de apă Apemin Tuşnad şi La Fântâna, dar şi producătorii şi distribuitorii de băuturi alcoolice Pernod Ricard şi Prodal 94, au planificat creşteri între 1,5% şi 20% a salariului mediu net din companie în 2021, în comparaţie cu anul trecut, potrivit calculelor ZF pe baza datelor oferite de companii pentru întomirea catalogului anual Cei mai mari jucători din economie. ZF a luat în calcul doar jucătorii care au oferit date cu privire la salariul mediu net din firmă.

„Nu mai avem cui da bani, chiar dacă creştem salariile. Eu am găsit mereu mai greu forţă de muncă şi am fost nevoit să dau salarii mai mari, dar în continuare pleacă în străinătate foarte mulţi oameni din zonă. Cu salarii bune, nu găsesc forţă de muncă, nu mai spun de forţă de muncă calificată“, spune Vasile Lucuţ, antreprenorul din spatele businessului Unicarm, cea mai mare companie antreprenorială din Satu Mare şi unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii, care are aproape 3.500 de angajaţi.

Reţeaua de magazine Unicarm este una dintre cele mai extinse reţele de acest fel din ţară, iar antreprenorul Vasile Lucuţ a bugetat o creştere de 10% a salariului mediu net din com­panie pentru acest an, conform datelor oferite anterior pentru ZF pentru întocmirea catalogului Cei mai mari jucători din economie. Astfel, salariul mediu net din firma sa ar ajunge la 2.500 de lei, uşor peste salariul mediu net din industria alimentară.

În primul semestru din 2021, salariul mediu net din industria alimentară a fost de 2.345 de lei, iar din industria băuturilor de 3.528 de lei, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică. Spre comparaţie, salariul mediu net din economie era în iunile de 3.545, arată INS. Numărul salariaţilor din industria alimentară a fost de 159.000, iar al celor din industria băuturilor de 21.000, cele două angajând 14% din forţa de muncă angrenată în industrie, potrivit calculelor ZF pe baza datelor statistice.

Cea mai mare creştere a salariului mediu net din companie în acest an, din datele ZF, şi-a propus-o Tecsa Business, companie controlată de familia Aydogan din Turcia, care produce biscuiţii Petit Beurre şi Piknik, de 21,4%.

Salariul mediu net din companie va ajunge la valoarea de 2.000 de lei, sub salariul mediu net din industria alimentară.

Creşterea salariului cu două cifre procentuale în 2021 şi-au mai programat-o şi producătorul de bere Albrau (10,1%), producătorul de dulciuri Alka (10,7%), producătorul de îngheţată Cicom (10%), producătorul de carne Diana (17%), furnizorul de apă La Fântâna (13,8%) şi Unicarm (10,1%), conform calculelor ZF pe baza datelor oferite de companii.