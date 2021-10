Analiză: Criza mondială de energie se acutizează, stârnind panică înainte de venirea iernii

Rusia şantajează UE. Penuria de electricitate din China afectează orice, de la iPhone-uri la lapte şi cereale în plin sezon de recoltare şi se propagă în alte ţări. Criza mondială de energie se acutizează, stârnind panică înainte de venirea iernii. Guvernele din întreaga lume încearcă să limiteze impactul asupra consumatorilor, dar admit că s-ar putea să nu fie capabile să oprească spirala creşterii preţurilor. În plus, cresc presiunile asupra guvernelor pentru accelerarea tranziţiei către energia mai verde, scrie CNN.

Europa se află în faţa unei ierni crunte în condiţiile în care ajutoarele guvernamentale s-ar putea să nu fie de ajuns, vitezele scăzute ale vântului fac ca generarea de energie eoliană să nu fie suficientă, iar pe ajutorul ruşilor nu se poate conta.

Mai multe guverne din regiune au promis până acum 10 miliarde de euro sub formă de subvenţii şi alte forme de asistenţă pentru consumatori, însă suma este nesemnificativă în raport cu cele 100 miliarde de euro sub formă de facturi la energie pe care le vor avea în faţă clienţii din UE în această iarnă, potrivit guvernului grec şi estimărilor analiştilor, scrie Bloomberg.

Intervenţii guvernamentale mult mai ample şi posibil, temperaturi mai blânde, vor fi necesare pentru ca zeci de milioane de familii de pe continent să nu suporte povara creşterilor de preţuri estimate a se ridica la câteva sute de euro per gospodărie.

Forţa vântului în Europa de nord a scăzut cu până la 15% în medie în acest an, potrivit datelor Vortex, iar acest lucru are impact asupra cantităţii de electricitate care poate fi generată de multe parcuri eoliene din Europa întreagă, notează Financial Times.

Ruşii s-au oferit să pompeze mai multe gaze către Europa, însă analiştii se îndoiesc că acest lucru se va întâmpla, potrivit CNBC.

În Marea Britanie, apar avertismente că facturile la energie ar putea creşte cu 30% în 2022, pe măsură ce noi firme din sector se prăbuşesc pe fondul creşterii puternice a preţurilor, iar autorităţile au avertizat că nu va exista niciun fel de bailout pentru acestea, scrie Independent.

China a cerut companiilor miniere să-şi crească producţia în condiţiile în care preşedintele Xi Jinping se luptă să contracareze o criză a energiei care ameninţă să încetinească a doua mare economie a lumii şi să-i forţeze administraţia să-şi revizuiască promisiunile privind schimbările climatice, potrivit Financial Times. Criza din China începe să se facă simţită la nivelul întregului glob, impactul devastator produs asupra lanţurilor de aprovizionare putând afecta economia mondială.

Iar criza de energie din Europa şi Asia se îndreaptă probabil şi spre Statele Unite. Companiile din industrie îşi alertează clienţii cu privire la majorări de preţuri şi posibile penurii de gaze pe perioada iernii, scrie Bloomberg.