ANAT critică programul IMM Invest: Este asemeni unui colac de salvare aruncat la 1 km

”Este unanim recunoscut că în contextul acestui an atât de delicat, turismul a fost una dintre cele mai lovite ramuri economice la nivel mondial iar România nu face excepţie. Vorbim de o scădere a cifrei de afaceri de circa 70%, mergând până la paralizarea completă a agenţiilor specializate pe incoming sau evenimente. Activitatea unei agenţii de turism nu mai are de mult frontiere. Un client din România îşi poate achiziţiona un pachet de vacanţă în Grecia printr-o agenţie din Germania. Un client din Italia poate veni în România printr-o agenţie din Olanda, fără să fi călcat în acea agenţie. Distorsionarea pieţei poate fi mult mai profundă în domeniul nostru, dacă nu se iau măsuri de sprijin echivalente şi în acelaşi timp. Ceea ce diferă substanţial de la o ţară la alta este procentul din PIB de care se face vinovat turismul şi aici avem un handicap, care s-a văzut în percepţia autorităţilor noastre, cărora le-a trebuit mult timp să înţeleagă necesitatea acordării unei şanse turismului. După multe luni de măsuri cu caracter general şi doar de piedici în calea activităţii noastre, am simţit o schimbare de percepţie abia către finalul acestui an – probabil şi pe seama campaniei electorale”, a declarat Dumitru Luca, preşedinte ANAT, în cadrul conferinţei de final de an a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism.

Membrii ANAT au comentat, într-o conferinţă de presă, adoptarea şi implementarea diferitelor măsuri cu caracter economic şi social.

Măsurile implememtării şomajului tehnic şi apoi susţinerea de 41,5% din salariu au fost bune pentru multe domenii de afaceri, însă de neconceput pentru agenţiile de turism care, în acea perioadă, au fost mai ocupate şi mai stresate ca oricând, gestionând anulările, modificările şi temerile clienţilor. Iar cine nu a putut accesa şomajul tehnic a fost automat eliminat şi din schema următoare.

Kurzarbeit a fost măsura cerută cu insistenţă de către mediul de afaceri – inclusiv de ANAT – dar târziu şi inefficient implementată; abia în ajunul alegerilor s-a flexibilizat, rămânând însă necesitatea acoperirii integrale a sumelor din resurse proprii iar apoi, agenţiile de turism să stea cu mâna întinsă la stat pentru recuperarea unei părţi din aceste sume. Iar statul nu-şi respectă niciodată termenele de plată asumate.

În privinţa voucherelor compensatorii, piaţa s-a autoreglementat de nevoie, atunci când a constatat că regulile existente nu mai pot fi aplicate. Au fost adoptate încă de la începutul pandemiei în mai multe state europene. Lucrurile păreau că intră pe un făgaş normal, când Comisia Europeană, prin vocea Comisarului European de transporturi a lovit din plin lumea agenţiilor de turism în particular şi a turismului în general: acestea pot fi oferite numai cu acordul clientului. Proiectul garantării acestor vouchere se plimbă de 6 luni între ministere iar agenţiile suportă în continuare presiunea cererilor de rambursare şi a autorităţilor cu atribuţii de control care refuză să înţeleagă specificul activităţii, responsabilităţile fiecărei verigi şi confundă agenţia de turism cu băcănia, spun oficialii ANAT.

Granturile pentru capital de lucru fac parte dintr-un program iniţiat pentru a ajuta întreprinderile din domeniile cele mai afectate, modificat şi răs-modificat până după data debutului aplicaţiilor şi care, pe alocuri, frizează ridicolul, subliniază ANAT, într-un comunicat. Firmele de pompe funebre sunt eligibile dar ghizii de turism nu. Banii sunt încă doar în declaraţiile politice, nicidecum în conturile celor care au atâta nevoie de ei. „Să mai spunem şi că, în condiţiile în care cele mai multe ţări europene au acordat astfel de sume cu dedicaţie expresă – acoperirea rambursărilor către client pentru călătoriile anulate din cauza pandemiei – la noi sunt interzise astfel de plăţi din acele sume, aşa cum sunt interzise şi plăţile pentru salarii, deşi principala resursă a agenţiilor de turism este tocmai forţa de muncă”, arată asociaţia.

Granturile pentru investiţii sunt încă un fruct oprit, în condiţiile în care agenţiile de turism, pentru a supravieţui şi a nu crea tensiuni sociale, au început să vândă din activele existente.

Compensarea cu 20% a pierderii din 2020 – recent adoptată – este cea mai bună veste din acest an, „o cerinţă a breslei agenţiilor de turism bazată pe experienţa altor ţări. Însă…. Realistic vorbind, nu va vedea nimeni vreun ban mai devreme de 5 luni. Şi totusi… cu un minim de bunăvoinţă şi înţelegere, s-ar putea face un prim pas în implementarea acestei măsuri: să se deschidă aplicaţia, să se confirme din timp eligibilitatea şi, în baza acestei confirmări să se poată accesa credite-puncte şi să se poată amâna la plata datoriilor bugetare care ulterior să fie achitate cu prioritate la momentul încasării ajutorului”, arată ANAT.

”Este important să ne gândim la incoming, care reprezintă un import de valută pentru România. Scăderea incoming-ului, cauzată de pandemie, nu este vina nimănui iar scăderea călătoriilor internaţionale a fost dramatică în toată lumea. Nimeni nu a putut să prevadă ce s-a putut întâmpla şi am suferit cu toţii. Avem în acest an un turism de incoming în declin, spre zero, iar colegii noştri din agenţiile de turism specializate pe turismul receptor au avut cea mai grea perioadă din existenţa lor. Sunt multe agenţii specializate pe incoming, şi sunt multe alte agenţii care au un departament de incoming. Din păcate, acest domeniu aproape că nu a funcţionat deloc, din motivele generate de pandemie. La fel şi în domeniul turismului de evenimente, activitatea a fost tot spre zero, pentru că nu am avut dreptul de a organiza evenimente. Probabil că va mai trece ceva timp până când vom putea relua acest domeniu. Probabil că şi pe viitor vom organiza evenimente hibrid – combinaţie între online şi prezenţă fizică – din motive sanitare, desi acestea ne vor afecta din punct de vedere psihic”, a precizat Diana Iluţ, vicepreşedinte ANAT.

În privinţa turismului intern, nepredictibilitatea în legătură cu sărbătorile de iarnă încurcă foarte mult activitatea economică a agenţiilor de turism. Comisia de turism intern a ANAT a purtat discuţii cu responsabilii staţiunilor turistice de iarnă, pentru a adopta împreună un set de măsuri care să fie cunoscute şi respectate atât de proprietarii de structure de cazare, cât şi de ceilalţi prestatori de servicii.

O mare problemă este în cazul turismului balneoclimateric. Piscinele interioare sunt închise, însă bazele medicale de tratament sunt deschise. Singurele care sunt deschise sunt piscinele exterioare.

”Activitatea de outgoing din România depăşeşte cu mult activitatea de incoming la ora actuală, chiar dacă ne dorim ca principala ramură a turismului să fie cea de incoming. Însă este o realitate, românii au un mare apetit pentru călătoriile externe. În acest an, din cauza pandemiei, care a izbucnit la noi la începutul lunii martie, au apărut transformări radicale în domeniul turismului, care a fost prima ramură a economiei care a avut de suferit. Majoritatea destinaţiilor sunt închise, astfel că turismul a început în acest an, în jurul datei de 1 iulie, cu România, alături de Grecia şi Bulgaria, destinaţii tradiţionale pentru noi. Clienţii români au călătorit mult în acest an individual, cu automobilul propriu, dar au optat şi pentru călătoriile cu avionul, care au dovedit că oferă un grad mare de siguranţă. La începutul lunii martie, predicţia noastră a fost că turiştii vor călători la un nivel de 15% faţă de anul precedent, iar realitatea a fost apropiată, dar ceva mai bună – ponderea a fost de circa 20-25%. Este o cifră care totuşi nu ne ajută deloc. Agenţiile de turism au înregistrat mari pierderi, începând cu salariile, care reprezintă o mare pondere din cheltuiala acestora. Nu poţi disponibiliza oameni alături de care ai lucrat cu eficienţă ani de zile”, a subliniat Dan Goicea, vicepreşedinte ANAT.

În acest sezon destinaţiile s-au schimbat, fiind preferate destinaţiile exotice, unde turiştii aun putut ajunge fără mari probleme. Pentru România, în perioada Revelionului şi în ianuarie sunt două destinaţii exotice către care se pot îndrepta turiştii, anume Maldive şi Zanzibar, iar o destinaţie caldă mai accesibilă este Egiptul.

Pentru a avea un partener real de dialog, ANAT sustine, alături de multe alte patronate, reînfiinţarea unui Minister al Antreprenoriatului şi Turismului, condus de un tehnocrat. Într-un guvern în curs de creionare, în care nu mai puţin de 4 partide dau din coate să-şi facă loc, mediul de afaceri, cei care creează PIB-ul acestei ţări, merită un portofoliu, ca o garanţie că vocea nu-i va fi ignorată.