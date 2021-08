ANPC: amenzi de 1,8 milioane lei pentru comercializarea apei, berii şi răcoritoarelor

La finalul lunii iulie a acestui an, autoritatea a desfăşurat o campanie de control în ceea ce priveşte modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor la comercializarea, etichetarea, prezentarea şi publicitatea sucurilor, nectarurilor din fructe şi băuturilor răcoritoare, berii si apei minerale, la nivelul întregii ţări.

Au fost controlaţi 457 de operatori economici, la 336 dintre aceştia fiind înregistrate abateri de a legislaţia în vigoare.

Cantitatea totală de băuturi controlată s-a ridicat la peste 1 milion de litri. O tremie din această cantitate, adică aproximativ 350.000 de litri, a înregistrat diverse nereguli pentru care echipele de comisari ANPC au dispus sancţiuni diverse.

Până în acest moment, au fost aplicate 275 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,87 milioane de lei şi 112 avertismente. Acestora li s-au adăugat măsuri de oprire temporară de la comercializare a aproximativ 33.000 de litri de bauturi răcoritoare, până la remedierea neconformitatilor constatate, şi de oprire definitivă si retragerea de la comercializare a peste 300.000 de litri.

Principalele abateri constatate de echipele de control au fost: nerespectarea condiţiilor privind depozitarea şi comercializarea apei minerale, băuturilor răcoritoare, a sucurilor si nectarurilor de fructi, respectiv depozitarea băuturilor direct pe pavement sau depozitarea necorespunzătoare, sub actiunea directă a razelor solare; comercializarea băuturilor răcoritoare, a nectarurilor si a sucurilor din fructe in afara datei durabilitatii minimale stabilită de producatori; neafisarea preturilor la loc vizibil, lipsa afisării pretului pe unitatea de vânzare sau pe unitatea de masură; comercializarea a diferite băuturi răcoritoare la pahar sub denumirea “limonadă”, “granita” care, în realitate, erau siropuri cu aromă de lămâie sau alte arome, ce contineau colorantii alimentari ce pot afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora; comercializarea a diverse băuturi răcoritoare la pahar lipsind afişarea gramajelor sau a ingrediente alergene (ex: bragă); lipsa traducerii în limba română a elementelor de identificare caracterizare a produselor comercializate saua declaraţiei nutriţionale de pe eticheta produsului; lipsa informaţiilor privind denumirea şi/sau adresa sediului social al comerciantului sau a orarului de funcţionare; comercializarea unor produse având ambalajele deteriorate.