ANPC, operaţiune de amploare: Sute de amenzi aplicate retailerilor de haine/ Neregulile depistate

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat, între 20 martie şi 30 martie, 977 de operatori economici privind modul de comercializare, denumire, marcare şi etichetare a produselor textile.

Din totalul celor controlaţi la 738 de operatori economici, aproximativ 75%, au fost depistate abateri de la prevederile legale. Valoarea produselor controlate a fost de 20 de milioane de lei, din care produsele cu abateri au însumat 2,75 milioane de lei.

Pentru operatorii economici la care s-au constat neregli, au fost dispuse 824 de sancţiuni, din care 335 de avertismente şi 489 de amenzi contravenţionale, în valoare de 1,67 milioane de lei.

De asemenea, inspectorii ANPC au dispus 371 de măsuri de oprire temporară de la comercializare, pentru produse cu abateri în valoare de 2,75 de milioane de lei.

Una dintre principalele deficienţe constatate s-a referit la respectarea cerinţelor privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile.

Numai produsele textile compuse în totalitate din aceeaşi fibră pot fi etichetate sau marcate drept „100 %”, drept „pure” sau drept „integrale”, au reamintit reprezentanţii ANPC. De asemenea, este interzisă utilizarea acestor termeni sau a unor termeni similari pentru alte produse textile, iar un produs textil este etichetat sau marcat cu denumirea şi procentul din greutate al tuturor fibrelor care compun produsul, în ordine descrescătoare.

În plus, orice produs textil constituit din două sau mai multe componente textile, care au compoziţii fibroase diferite, este însoţit de o etichetă sau un marcaj care indică conţinutul de fibre textile al fiecărei componente. De asemenea, prezenţa părţilor netextile de origine animală în produse textile se indică prin utilizarea expresiei „Conţine părţi netextile de origine animală” în etichetarea sau marcarea produselor care conţin astfel de părţi ori de câte ori sunt introduse pe piaţă.

Etichetarea şi marcarea produselor textile sunt durabile, lizibile cu uşurinţă, vizibile şi accesibile, iar în cazul unei etichete, aceasta este bine ataşată. Atunci când introduce pe piaţă un produs textil, producătorul asigură furnizarea etichetei sau a marcajului şi exactitatea informaţiilor conţinute de aceasta sau acesta.

Nereguli la etichetarea în limba română

În cazul în care producătorul nu îşi are sediul în UE, importatorul asigură furnizarea etichetei sau a marcajului şi exactitatea informaţiilor conţinute de aceasta sau acesta. Atunci când pune la dispoziţie un produs textil pe piaţă, distribuitorul se asigură că produsele textile poartă eticheta sau marcajul adecvat. Atunci când un produs textil este pus la dispoziţie pe piaţă, descrierile compoziţiei fibroase textile sunt indicate în cataloage şi prospecte comerciale, pe ambalaje, etichete şi marcaje, astfel încât să fie clare, lizibile şi vizibile cu uşurinţă şi imprimate uniform din punctul de vedere al caracterelor, stilului şi dimensiunii caracterelor, trebuie să fie clar vizibile pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv în cazul în care produsul este cumpărat prin mijloace electronice. Mărcile comerciale sau denumirea întreprinderii pot fi indicate imediat înainte sau după descrierile compoziţiei fibroase textile.

Inspectorii ANPC au constatat abateri privind denumirea fibrelor textile, etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a produselor textile la 200 de operatori economici, din 33 de judeţe, reprezentând 20,47% din totalul operatorilor economici controlaţi.

O altă neregulă constată a fost reprezentată de etichetarea şi marcarea în limba română. Etichetarea sau marcarea sunt disponibile în limba oficială sau limbile oficiale ale statului membru pe teritoriul căruia produsele textile sunt puse la dispoziţia consumatorului, cu excepţia cazului în care statul membru în cauză prevede altfel. Inspectorii ANPC au constatat abateri privind etichetarea şi marcarea în limba română a produselor textile la 418 operatori economici, din toate judeţele, cu excepţia judeţelor Brăila, Galaţi, Giurgiu şi Sălaj, reprezentând 42,78% din totalul operatorilor economici controlaţi.

Inspectorii ANPC au constat că retailerii nu respectă prevederilor legale în cazul promoţiilor, respectiv conform Legii nr. 148/2000, comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi neechivoc data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil; data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice, dacă oferta specială nu a început încă. Aceste abateri privind desfăşurarea promoţiilor de produse textile au fost găsite la 18 operatori economici, din judeţele Bihor, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Galaţi, Gorj, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Neamţ şi Vaslui, reprezentând 1,84% din totalul operatorilor economici controlaţi.

De asemenea, retailerii nu au respectat prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, respectiv posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor privind caracteristicile şi/sau preţul produselor. S-au constatat practici incorecte la cinci operatori economici, din judeţele Bistriţa-Năsăud, Braşov şi Municipiul Bucureşti.

Alte abateri au fost: legalitatea funcţionării; afişarea în mod vizibil a denumirii unitătii, a codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare; afişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, conform OG 21/1992. ANPC a constatat aceste tipuri de abateri la 181 de operatori economici, din toate judeţele, cu excepţia judeţelor Argeş, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Dâmboviţa, Harghita, Ialomiţa, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Municipiul Bucureşti, reprezentând 18,52% din totalul operatorilor economici controlaţi.

