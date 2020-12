Apa...de pe Wall Street. De săptămâna aceasta, investitorii pot tranzacţiona apă la bursă

Wall Street va fi pe val. La propriu. Dacă te-ai obişnuit sau ai auzit de tranzacţii cu petrol sau aur, acum ceva mai atipic se va tranzacţiona pe bursă: apa!. Se pare că seceta a fost un factor care a ridicat preţul ei, iar listarea la bursă poate fi un element care va normaliza acest fenomen.

„Din această săptămână, investitorii pot tranzacţiona apă. Apar probleme în aprovizionarea cu apă către fermieri, către municipalităţi ceea ce duce inevitabil la creşterea preţurilor. Prin contracte Futures sunt eliminate aceste creşteri ale preţului”, explică Liviu Popescu, jurnalist Ziarul Financiar.

La fel ca mulţi alţii, Ştefan este curios. A terminat o facultate cu profil economic, iar pe lângă job investeşte la bursă. Când ai de gând să cumper acţiuni de la o firmă, el spune că trebuie să iei în calcul politica lor de acordare a dividendelor şi că întoteauna trebuie să mizezi pe o strategie pe termen lung. Tot el spune că pandemia l-a încurajat să investească şi, chiar dacă preţurile acţiunilor au scăzut, a mers înainte şi nu regretă.

„Având oportunitatea unei economii de piaţă, trebuie profitat de orice avantaj pe care ţi-l oferă. Am început cu o investiţie de 5.000 de lei. Acum am ajuns undeva la 8.000 de lei. Prima investiţie am făcut-o în sistemul bancar, o bancă din sistemul bancar românesc. Bursa de valori Bucureşti a fost promovată la statutul de piaţă emergentă secundară”, povesteşte Ştefan Ursu.

Legat de apă, Ştefan crede că sunt nişte investiţii bune, iar pe viitor te poţi orienta şi spre alte alimente. Odată ce deţii acţiuni, companiile lucrează pentru tine.

„Fiind un aliment de bază, practic nu cred că ar avea cum să dea greş. Cred că toate alimentele ar putea fi. În economie, toate ramurile de activitate sunt interconectate”, adaugă el.

Lipsa apei pune presiune pe fermieri şi pe municipalităţi. C.M.E. Group plănuia să listeze apa în luna Septembrie, dar procesul a fost îngreunat de pandemie, incendii şi secetă. Apa va putea fi tranzacţionată precum barilul de petrol, apa sau metalele preţioase.