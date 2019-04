Apple adaugă Foxconn pe lista furnizorilor pentru programul de energie regenerabilă

Apple a declarat joi că aproape şi-a dublat numărul furnizorilor care utilizează exclusiv energie curată în procesele de producţie, adăugând inclusiv două companii care produc şi asamblează cipurile de procesare pentru iPhone, informează Reuters.

Anul trecut, reprezentanţii companiei au declarat că toate nevoile acesteia sunt îndeplinite cu surse de energie regenerabilă, precum fermele solare. Dar o mare parte a amprentei sale de carbon provine din lanţul său de aprovizionare, motiv pentru care, din 2015, Apple a început să lucreze direct cu furnizorii, pentru a asigura utilizarea energiei curată, pentru producţie.

Apple a informat că, în prezent, patruzeci şi patru de companii sunt implicate în acest program, inclusiv Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a cărui unitate Foxconn produce iPhone, precum şi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, care furnizează cipurile din seria A, aflate în toate dispozitivele mobile Apple.



Compania defineşte energia curată ca provenind de la celulele de combustie eoliene sau solare, precum şi aşa-numitele proiecte hidroelectrice „cu impact redus”, cum ar fi un domeniu din Oregon, care preia energie din apa din canalele de irigaţie, pentru a alimenta unul dintre centrele sale de date.

Într-un interviu, Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici şi iniţiative sociale al companiei Apple, a declarat că aceasta este pe cale să-şi atingă obiectivul de a adăuga 4 gigawaţi de energie regenerabilă la reţelele lanţului său de aprovizionare, până în 2020. Jackson a refuzat să spună dacă Apple va renunţa la furnizori precum Foxconn şi TSMC - ale căror capacităţi pot fi identificate în cazul foarte puţinor producători din lanţul de aprovizionare electronică, la nivel mondial - în cazul în care nu îşi vor îndeplini angajamentele faţă de program.

