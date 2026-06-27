Apple cere acordul SUA pentru a cumpăra cipuri de la o companie chineză de pe lista neagră a Pentagonului

Apple încearcă să obțină acordul administrației Trump pentru a cumpăra cipuri de memorie de la CXMT, o companie chineză aflată pe lista neagră a Pentagonului din cauza presupuselor legături cu armata chineză, potrivit Financial Times.

Apple caută soluții la scumpirea cipurilor

Compania americană a început o campanie de lobby la Washington, în contextul creșterii puternice a prețurilor la cipurile de memorie. Apple vrea să reducă presiunea asupra costurilor, după ce a anunțat majorări de prețuri pentru MacBook-uri și iPad-uri.

Apple nu are interdicție de a cumpăra cipuri de la CXMT sau de la YMTC, un alt producător chinez de cipuri de memorie. Însă Pentagonul a inclus ambele companii pe lista sa a companiilor militare chineze. Așa-numita listă 1260H conține zeci de grupuri chineze despre care se susține că au legături cu Armata Populară de Eliberare și că subminează securitatea națională a SUA.

Obținerea CXMT ca furnizor de cipuri de memorie ar ajuta Apple într-un moment în care gigantul tech este presat de propriii furnizori.

Potrivit FT, Apple s-a adresat Departamentului Comerțului în urmă cu mai bine de o lună și a discutat și cu alți oficiali din administrația Trump. Nu este clar însă dacă gigantul american va primi garanții că Washingtonul nu va impune ulterior restricții mai dure împotriva CXMT.

Riscuri politice pentru Apple

Subiectul este sensibil în Congres. John Moolenaar, președintele republican al Comisiei pentru China din Camera Reprezentanților, a avertizat că o colaborare între Apple și CXMT ar fi „o greșeală gravă”.

Apple s-a mai confruntat cu critici în 2022, când a analizat posibilitatea de a cumpăra cipuri de memorie de la YMTC. Atunci, Marco Rubio a avertizat că Apple „se joacă cu focul”. Rubio a adăugat că Apple ar fi „supusă unei examinări fără precedent din partea guvernului federal” dacă ar continua achizițiile de cipuri de la YMTC.

Industria cipurilor de memorie este dominată, în afara Chinei, de Micron, Samsung și SK Hynix. Apple folosește astfel de cipuri în dispozitivele sale, iar creșterea cererii pentru infrastructura de inteligență artificială a dus la scumpiri și la presiuni asupra stocurilor disponibile.