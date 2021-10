Apple înregistrează vânzări sub aşteptări. Cum explică directorul general Tim Cook

Acţiunile Apple a scăzut cu mai puţin de 3%.

"Am avut o performanţă foarte bună, în pofida unor constrângeri de aprovizionare mai mari decât ne aşteptam, pe care le estimăm la aproximativ 6 miliarde de dolari", a declarat Cook pentru Josh Lipton de la CNBC. "Constrângerile de aprovizionare au fost determinate de penuria de cipuri la nivelul întregii industrii, despre care s-a vorbit mult, şi de întreruperile de producţie legate de COVID în Asia de Sud-Est."

Cu toate acestea, veniturile totale ale Apple au crescut cu 29%, iar fiecare dintre categoriile de produse a înregistrat o creştere anuală.

Veniturile totale ale companiei au fost de 83,36 miliarde de dolari, faţă de 84,85 miliarde de dolari estimaţi, în creştere cu 29% de la an la an Vânzările iPhone au crescut cu 47% de la an la an, dar au fost totuşi sub estimările Wall Street.

Cook a declarat că Apple se aşteaptă la o "creştere solidă a veniturilor de la an la an" în trimestrul care se termină în decembrie, în ciuda faptului că firma se va confrunta cu constrângeri mai mari în ceea ce priveşte aprovizionarea, peste cele 6 miliarde de dolari care au afectat veniturile în trimestrul III. Cu toate acestea, Apple spune că trimestrul IV va fi cel mai mare, din punct de vedere al veniturilor, din istoria companiei.