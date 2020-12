Apple nu mai vrea să cumpere Tesla. Compania lui Elon Musk are o valoare de piaţă de peste 2 mii de miliarde

Apple vrea să construiască o maşină, dar acest gând nu a apărut din senin. Elon Musk spune că directorul executiv de la Apple, Tim Cook, a vrut să cumpere Tesla in 2017, dar s-a răzgândit, scrie BBC.

Musk a recunoscut că s-a gândit să vândă compania către Apple când avea probleme cu frabricarea Model 3 în 2017. El mai spune că dormea pe acoperişul fabricii şi încerca să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor.

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?