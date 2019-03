Apple se lansează în televiziunea de tip streaming. Tim Cook a prezentat Apple+, propriul card şi serviciu de gaming/ Vedete de la Hollywood, la eveniment

Pentru a lansat Apple TV +, care va difuza emisiuni originale de televiziune şi filme, a doua cea mai valoroasă companie de tehnologie din lume i-a invitat pe Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Jason Momoa, Alfred Woodard şi Kumail Nanjiani. Prezenţa atâtor staruri nu i-a stimulat pe investitori, astfel că acţiuni Apple au scăzut cu 1,2%.

Tim Cook introduced his company's new streaming service, Apple TV+, with the help of stars Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, and Oprah Winfrey https://t.co/9D0SWWZyQA pic.twitter.com/OpHx37J9rJ