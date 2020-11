Atenţie la credite. IFN-urile se împacă greu cu consumatorii

Deşi cererile adresate IFN-urilor sunt cu aproape 60% mai multe decât anul trecut, Instituţiile Financiare Nebancare au acceptat spre negociere doar 22 de solicitări ale consumatorilor. Dintre acestea, doar în cinci cazuri negocierile s-au încheiat cu împăcarea părţilor, de peste 55 de ori mai puţin decât în cazul băncilor.

Cele aproximativ 500 de cereri au vizat peste 25 de IFN-uri şi CAR-uri. Cele mai multe cereri au fost trimise către: Cetelem, Eassy Asset Management, Unicredit Consumer Financing, Provident, BT Direct IFN, Credit Europe Ipotecar IFN.

Din păcate, doar două IFN-uri au acceptat anul acesta să intre în negocieri cu consumatorii în cadrul CSALB: Credit Europe Ipotecar IFN şi Axi Finance IFN, notează un comunicat CSALB.

Până acum, în doar cinci cazuri negocierile s-au încheiat cu acceptarea soluţiilor propuse de conciliatorii Centrului.

„Ne îngrijorează statistica activităţii de conciliere în cazul IFN-urilor, chiar dacă, faţă de anul trecut, în primele zece luni ale acestui an avem o dublare a numărului de dosare formate sau a cererilor soluţionate direct între cele două părţi. Dublarea se aplică la o bază nesemnificativă şi, din păcate, un singur IFN a arătat anul acesta că a înţeles avantajele concilierii şi a intrat în mai multe negocieri cu consumatorii săi, unele încheiate cu succes. Alte IFN-uri şi-au motivat lipsa de implicare şi de reacţie la cererile consumatorilor prin faptul că există mai multe iniţiative legislative care, odată aplicate, le-ar reduce semnificativ activitatea ori ar putea avea ca efect negativ chiar închiderea businessului. O parte dintre aceste iniţiative au fost supuse controlului Curţii Constituţionale şi se află în continuare, în diverse stadii de legiferare, la nivelul Parlamentului. Chiar şi în aceste condiţii, nu găsesc nicio justificare a dezinteresului unor IFN-uri care au primit zeci de cereri din partea consumatorilor şi nu le-au dat curs. Rata de clasare, fără un motiv justificat, a acestor cereri, depăşeşte 50 de procente. Este o valoare prea mare pentru o piaţă care este concurentă cu piaţa bancară şi care are nevoie de consumatori mulţumiţi şi de încrederea acestora în aceeaşi măsură. Anul 2021 va fi dificil, inclusiv pentru IFN-uri, deoarece estimăm o înmulţire a dificultăţilor consumatorilor în ceea ce priveşte rambursarea împrumuturilor, iar popririle şi alte forme de executare silită ar trebui înlocuite cu negocieri în care consumatorii să coopereze cu creditorii lor nebancari, nu să devină adversari în instanţe. Fără un dialog real şi fără compromisuri de ambele părţi, nu vom putea depăşi perioadele dificile care se întrevăd pe piaţa financiar-bancară şi nebancară de anul viitor”, spune Alexandru Păunescu, Preşedintele Colegiului de Coordonare al CSALB.



Într-un dosar, consumatorul a solicitat repunerea în graficul de rambursare şi renegocierea contractului de credit în CHF. Conciliatorul a propus achitarea de către consumator a sumei de 3.100 CHF, ce reprezintă 25% din dobânda restantă, IFN-ul urmând să şteargă diferenţa de 75% din dobânda restantă, adică 9.250 CHF. În plus, dobânda la zi a fost diminuată cu 1 punct procentual pentru o perioadă de 36 de luni.

Într-un alt dosar consumatorul a cerut eliminarea comisionului de administrare a unui credit în CHF. Conciliatorul a propus eliminarea acestui comision pentru o perioadă de 30 de luni, iar părţile au acceptat soluţia.

Într-un alt caz conciliatorul a propus diminuarea comisionului lunar de administrare la 0.10% şi calcularea dobânzii după formula Libor 6M+2.5%. Consumatorul a acceptat soluţia, însă comerciantul a refuzat-o.

În cazul unei cereri în care consumatorul solicita restituirea comisionului de administrare, precum şi ajustarea dobânzii, conciliatorul a propus mai multe măsuri: dobândă fixă, restituirea comisionului de acordare credit în valoare de 2.500 de CHF, restituirea comisionului de administrare şi eliminarea lui pe viitor. Consumatorul a acceptat propunerea conciliatorului, dar reprezentanţii IFN-ului au transmis că nu pot face concesiile propuse, deoarece comisioanele aferente creditului sunt legale şi nu se justifică eliminarea lor. Însă, în majoritatea dosarelor în care nu s-a ajuns la nicio soluţie, solicitările consumatorilor şi ceea ce comerciantul era dispus să ofere au fost atât de divergente încât conciliatorul nici nu a putut propune o soluţie de rezolvare a nemulţumirilor.

Dintre cererile clasate, unele au fost respinse din motive obiective si nu au mai ajuns la negociere: pentru primele 2 IFN-uri ca pondere în numărul de cereri primite la CSALB, solicitările de radiere din Biroul de Credit sunt de aproximativ 50% din total, iar alte 9 cereri vizau creanţele cesionate către alte societăţi comerciale. În ambele situaţii, competenţa CSALB este limitată, deoarece aceste solicitări vizează activităţi reglementate prin legislaţie specială sau vizează societăţi care nu sunt supravegheate sau reglementate de Banca Naţională a României.

“Suntem mereu deschişi pentru a discuta şi găsi soluţii pentru partenerii noştri contractuali, atunci când aceştia întâmpină greutăţi în a-şi îndeplini obligaţiile de plată. Avantajul major al parcurgerii cu succes a procedurii prin intermediul CSALB este acela că părţile identifică împreună un mod de continuare a derulării contractului, având încredere că soluţia obţinută este una rezonabilă pentru ele.

Sistemul clasic de judecată este mult mai îndelungat şi costisitor, cu proceduri stricte de soluţionare, care nu duc spre obţinerea căii de mijloc. Apoi, soluţia propusă de conciliatorul CSALB nu este una obligatorie, cum este cazul deciziei în instanţă, întrucât aceasta trebuie să fie acceptată de ambele părţi în urma concilierii. Astfel, dacă IFN-ul şi consumatorul agreează soluţia propusă, există certitudinea că s-a ajuns în mod real la o rezolvare care răspunde nevoilor şi dorinţelor ambilor, permiţând continuarea relaţiei, şi menţinând încrederea acestora unii în ceilalţi”, spune Daniel Ilie, General Manager la Credit Europe Ipotecar IFN.

Creşterea numărului de înţelegeri directe între IFN-uri şi consumatori (după sesizarea CSALB de către consumatori) arată şi faptul că unii comercianţi preferă această variantă pentru a nu mai achita costurile concilierii (993 de lei pentru fiecare dosar). Dacă anul trecut au fost doar 24 de soluţionări amiabile în primele 10 luni, anul acesta sunt 50 în acelaşi interval de timp.