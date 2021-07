Autorităţile hunedorene fac demersuri pentru a lua Termocentrala Mintia. Soluţia vine din Indonezia

Autorităţile din Hunedoara încearcă încă din 2019 să devină proprietarii Termocentralei Mintia.

Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara, demersurile au la bază următoarele considerente: „necesitatea asigurării continuităţii serviciului de termoficare pentru cele 4.500 de apartamente, precum şi pentru instituţiile publice din municipiul Deva, racordate la energia termică produsă la Termocentrala Mintia; evitarea disponibilizării în masă a salariaţilor care asigură funcţionarea centralei şi trimiterii lor în somaj, cu consecinţe grave asupra acestora şi familiilor lor, respectiv asupra comunităţii; oprirea termocentralei Mintia ar influenţa negativ întreaga economie a judeţului Hunedoara şi aşa afectată de oprirea capacităţilor industriale existente”.

Marţi, preşedintele Consiliului Judeţean Laurenţiu Nistor a făcut o declaraţie publică pe tema Termocentralei Mintia şi le-a solicitat politicienilor locali să facă front comun pentru salvarea obiectivului.

El a dezvăluit faptul că soluţia salvării termocentralei ar putea veni din Indonezia.

„Există soluţii! Recent, ne-a vizitat judeţul ambasadorul Indoneziei, o ţară care produce 54 de milioane de tone de cărbune pe an. Conţinutul de sulf al acestui tip de cărbune este sub limita admisă de Uniunea Europeană, lucru care înseamnă că nu mai sunt necesare imediat investiţii în instalaţii de desulfurare. Indonezia de poate furniza fără niciun fel de problemă necesarul anual de cărbune, adică aproximativ 1 milion de tone pe an. Dar, Consiliul Judeţean Hunedoara nu poate continua demersurile, dacă termocentrala nu este trecută în proprietatea şi administrarea noastră”, a spus preşedintele Laurenţiu Nistor.

Săptămâna trecută, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara a transmis o nouă solicitare de preluare a Termocentralei Mintia Guvernului României, preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului şi Ministerului Energiei.