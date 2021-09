Bill Gates cumpără lanţul hotelier Four Seasons cu 2,2 miliarde de dolari

2,2 miliarde de dolari pentru a prelua turismul de lux. De cealaltă parte a mesei s-a aflat prinţul sud-african Alwaleed bin Talal, care şi-a vândut jumătate din participaţia la Four Seasons Holdings în schimbul celor 2,2 miliarde de dolari oferite în numerar de Gates.



Cu acţiunile achiziţionate de la Alwaleed, magnatul american creşte astfel de la 47,5% la 71,25% din acţiuni. Cei doi miliardari s-au alăturat împreună la Four Seasons Holdings în 2007, când, prin intermediul firmelor de investiţii respective, Gates 'Cascade Investment şi Alwaleed's Kingdom Holdings, au achiziţionat 47,5% din acţiuni.



Fondatorul istoric al lanţului hotelier, antreprenorul canadian Isadore Sharp, rămâne un acţionar minoritar, cu restul de 5% din pachet.



Încheierea formală a acordului este aşteptată în ianuarie.



Investiţia reprezintă un semn al încrederii pe care Gates o acordă turismului de lux, unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia Covid-19.



Four Seasons înseamnă 121 de hoteluri în staţiuni din întreaga lume.