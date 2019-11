BLACK FRIDAY 2019. Ce au preferat românii să cumpere şi care a fost cea mai mare vânzare online

Pe parcursul perioadei Black Friday de anul acesta, românii au preferat să îşi cumpere produsele preferate mai mult de pe mobil decât de pe desktop, potrivit unui analize a companiei 2Performant Network, remisă MEDIAFAX.

Totodată, analiza arată că românii au manifestat o preferinţă peste medie pentru produsele de fashion şi articole pentru copii. Aici distribuţia este aproximativ 75% mobil, 25% desktop.

Această tendinţă poate fi pusă pe seama unei comenzi medii nu foarte ridicate (202 lei plus TVA la fashion şi 256 lei plus TVA la articole pentru copii), fiind vorba despre achiziţii de impuls sau produse cu durată scurtă de viaţă.

“Perioada de Black Friday (14-17 noiembrie 2019) a însemnat pentru cele peste 700 magazine online înscrise în platforma de afiliere 2Performant creşteri pe toţi indicatorii importanţi: 41.000 vânzări online (15.3% creştere faţă de 2018) în valoare totală de 2.56 milioane de euro (creştere de 20.4% faţă de 2018). În urma acestor vânzări, afiliaţii au primit comisioane de 158.240 de euro, cu 30.3% mai mult decât anul trecut. De asemenea, este primul an în care s-a cumpărat mai mult de pe mobil, atât ca număr de comenzi, cât şi ca procent din valoarea totală a comenzilor”, precizează sursa citată.

Traficul a început să crească substanţial încă de joi după orele 19.00. Pe durata evenimentului, uu fost trei vârfuri de trafic: joi la orele 00.00 (atunci când multe magazine online au dat startul promoţiilor), vineri dimineaţa între 08.00-09.00 şi vineri seara între orele 19.00-21.00. Cele mai multe vânzări s-au înregistrat vineri dimineaţă între 09.00-11.00, respectiv vineri seara, între 21.00-23.00.

Conform sursei precizate, cele mai multe vânzări s-au înregistrat în categoriile Cărţi, Filme & Muzică, Fashion şi Electro IT&C. Totodată, a crescut foarte mult numărul comenzilor din categoriile Beauty (108%), Casă & Grădină (69.5%) şi Produse pentru Animale (47%) comparativ cu anul trecut.

Cea mai mare vânzare online, în valoare de 29,198.5 LEI, a fost formată din patru obiective foto şi trei blitzuri Nikon. Pe locurile doi şi trei se situează tot coşuri multiple de camere şi accesorii foto (21,820.5 LEI plus TVA, respectiv 20,862.3 LEI plus TVA).

Cel mai scump televizor cumpărat, anul acesta, în cadrul Black Friday, a fost un QLED Samsung de 208 cm, în valoare de 12.176 LEI plus TVA, vândut de Evomag, care a beneficiat de o reducere de 40%.

Coşul mediu de cumpărături al românilor de Black Friday s-a ridicat la aproximativ 300 de lei, iar comanda medie a fost de 295.4 LEI plus TVA, în creştere cu 4.4% faţă de 2018 - 358.3 LEI plus TVA pe desktop şi 253.7 LEI plus TVA pe mobil.

