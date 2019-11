BLACK FRIDAY 2019. Companiile „vânează” echipamente IT la preţ redus

Aproximativ 34% dintre companii aşteaptă Black Friday pentru a cumpăra produse la preţuri reduse. Sectoarele retail şi logistică ale acestora vizează în cel mai mult echipamentele IT, potrivit unui studiu IT Genetics, remis marţi, MEDIAFAX.

Aproximativ 34% dintre companiile locale obişnuiesc să comande echipamente IT în ziua de Black Friday. Cele mai multe dintre companii, 86%, îşi stabilesc din timp bugetul şi ştiu ce produse vor să cumpere cu această ocazie. La o valoare medie a comenzilor de 1.273 lei, mai mare cu 11% decât în mod normal, firmele sunt caracterizate de achiziţii strategice cu scopul de a ajusta cheltuielile pe termen mediu.

Aproximativ 65% dintre companii cumpără două produse diferite, 25% cumpără trei sau mai multe produse şi doar 5% comandă un singur produs. Cele mai multe comenzi sunt plasate între orele 09.00 şi 15.00.

În general, este preferată comanda online, în general de pe desktop, dar şi prin aplicaţia mobilă ITGStore.ro, care este din ce în ce mai folosită pentru comenzi rapide.

Interesul companiilor pentru Black Friday a crescut constant de la an la an, tendinţă reflectată în numărul tot mai mare al comenzilor. Pentru Black Friday 2019, IT Genetics estimează o creştere cu 23% a vânzărilor faţă de anul anterior.

