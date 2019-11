BLACK FRIDAY 2019. Ofertele eMAG, Flanco, Elefant.ro sau Altex: Reduceri importante la telefoane, laptopuri şi televizoare

Black Friday 2019 este cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului, fiind introdus pentru prima dată în România de retailerul eMAG în 2011, acesta fiind urmat şi de alţi lideri de pe piaţă precum Flanco şi Altex. Black Friday se situează pe locul doi la căutările pe Google, după rezultatele de la bacalaureat.

eMAG: Promoţii speciale pentru 3,5 milioane de produse

Printre surprizele pregătite de eMAG pentru evenimentul de cumpărături Black Friday se numără un Ferrari care costă mai puţin cu 45.000 de euro, a anunţat marţi Iulian Stanciu, CEO-ul companiei, care a adăugat că 3,5 milioane de produse vor fi la promoţie pe 15 noiembrie.

UPDATE ora 09.15 Laptop Lenovo Ideapad S145-15IWL, redus cu 38%, de la 1.299 lei la 799 lei, oferit de eMAG.

UPDATE ora 08.35 La categoria, produse surpriză, eMAG a scos la vânzare un Ferrari GTC4Lusso 6.3 V12, 690 CP, Albastru, cu un preţ de listă de 300.000 de euro şi un preţ de Black Friday de 263.000 de euro. La verificarea ofertei stocul era epuizat, dar eventualii clienţi se pot răzgândi iar maşina de lux poate să reapară în ofertă.

UPDATE ora 07.00 eMAG dă startul reducerilor de Black Friday 2019.

În oferta eMag de Black Friday 2019 se numără un iPhone XS Space 64 GB la 3.999 lei, redus de la 4.699 lei, un telefon Samsung Galaxy A30, 64GB la un preţ special de 949 de lei. În plus un iPhone 732GB, silver este redus cu 23%, la 1599 lei, de la 2000 de lei. Modelul de telefon OnePlus 7 Pro, 256GB este redus cu 490 de lei şi costă 2999 de lei. Modelul de telefon Xiomi Redmi 7A, 32 GB, Matte black este redus cu 15%, la 379 de lei. Telefonul iPhone XS Max, 64GB, Space Grey este redus cu 800 de lei la 4.599 lei de la 5.399 lei.

Un Samsung Galaxy A10 32 GB poate fi achiziţionat cu 199 de lei, redus de la 545 de lei iar un Huawei P20 Dual Sim 64 GB costă 1.399 lei, redus de la 1.899 lei. Mai multe oferte şi reduceri de Black Friday 2019 la eMag găsiţi AICI!

UPDATE: Iată câteva din ofertele prezentate de EMAG cu ocazia evenimentului Black Friday 2019

Aspirator fara sac Rowenta Compact Power Cylonic redus cu 63% la 199 de lei

Laptop Lenovo Ideapad, redus cu 50%, la 499 de lei

Staţie de călcat Tefal Easy Pressing, redusă cu 64% la 499 de lei

Anvelope de iarnă Tigar Winter reduse cu 47% la 99 de lei

Scutrece Pampers Active Babym redus cu 33%, la 99 de lei

Televizor LED Star-Light, 80 cm, redus cu 50% la 299 de lei



Maşină de spălat rufe Slim Arctic, redusă cu 37%, la 499 de lei



Laptop Dell Inspiron 3584 redus cu 33% la 999 de lei

Televizor LED Smart Samsung redus cu 37%, de la 999 de lei



Telefon mobil Samsung Galaxy A10, redus cu 63% la 199 de lei



Combină frigorifică Arctic AK54270+ redusă cu 39% la 599 de lei

În acest an eMAG a stabilt data Black Friday 2019 pentru 15 noiembrie, în timp ce retailerul Flanco a ales să îşi organizeze campania de vânzări între 25 octombrie şi 23 noiembrie 2019, astfel prelungind evenimentul timp de aproape o lună de zile.

„Va fi o singură zi, în weekendul liber între cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale”, a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.

În 2018, eMag a avut vânzări de 450 de milioane de lei şi a înregistrat 9.5 milioane de vizite pe site în ziua în care a organizat Black Friday. Anul trecut, evenimentul a fost organizat în data de 16 noiembrie.

Flanco spune că 2019 va fi anul cu cel mai mare Black Friday din istoria companiei, cu reduceri la peste 750.000 de produse (televizoare, telefoane, laptopuri şi electrocasnice), în 155 de magazine din 114 oraşe din România, precum şi online.



Black Friday 2019. Ce reduceri a pregătit ITGalaxy.ro

Românii aşteaptă cu interes perioada de Black Friday, atunci când multe magazine din online, precum şi magazine fizice pregătesc unele dintre cele mai bune reduceri din an. Black Friday va începe joi seara, 14 noiembrie, spre vineri, 15 noiembrie. ITGalaxy.ro este unul dintre magazinele online care vine anul acesta cu reduceri substanţiale la produse din gama IT, electrocasnice, electronice, produse de îngrijire personală, televizoare, telefoane şi multe altele. Reducerile pregătite de acest magazin online sunt de până la -70%.

Black Friday la amenajările SMART LUXURY - reduceri de până la 80% la Delta Studio

Cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul amenajărilor interioare, Delta Studio lansează campania de Black Friday cu reduceri de până la 80% la gresie şi faianţă, obiecte sanitare, mobilier, corpuri de iluminat şi nu numai. Campania de Black Friday începe pe www.deltastudio.ro vineri, 15 noiembrie, la ora 09.00 şi se încheie duminica, 17 noiembrie, la 23:59. Sute de produse pentru amenajări de interior pot fi comandate online cu reducere: gresie, faianţă, mozaic, obiecte sanitare, baterii sanitare, cabine de duş, căzi, accesorii, mobilier şi nu numai.

Îmbrăcăminte şi accesorii reduse cu 80%. Ce include oferta Fashion Days

Fashion Days oferă, cu ocazia evenimentului Black Friday, reduceri de până la 80% pentru o gamă largă de haine şi accesorii, inclusiv produse din categoria premium.

În oferta Fashion Days se găseşte un ceas bărbătesc Armani Exchange, redus cu 58%, la 299 de lei sau ghete de piele întoarsă Love Moschino pentru femei, reduse cu 58%, la 539 de lei. Găsiţi alte oferte de Black Friday aici!

Black Friday. Fashion Days a avut comenzi de 15,8 milioane de lei în primele 3 ore de reduceri

Fashion Days a avut peste 34.000 de comenzi în valoare de 15,8 milioane de lei în primele 3 ore ale campaniei de reduceri de Black Friday. "Preconizăm să avem vânzări de peste 44 de milioane de lei până la sfârştul zilei", a declarat Robert Berza, General Manager al Fashion Days.

Compania a vândut în primele 3 ore ale campaniei aproximativ 70.000 de produse. În total, valoarea comenzilor se apropie de 16 milioane de lei, cu 20% peste estimări.

Zboruri mai ieftine de BLACK FRIDAY 2019. Oferte speciale pentru biletele dus-întors

În perioada 12-17 noiembrie, Tarom pune în vânzare cu ocazia Black Friday, bilete dus-întors pornind de la preţul de 119 euro spre destinaţii ca Atena, Roma, Praga şi altele. Perioada de călătorie este cuprinsă între 29 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2020, potrivit unui anunţ al companiei.

BLACK FRIDAY 2019 la Altex: Electronice şi electrocasnice pe placul tuturor

ALTEX România, unul dintre liderii pieţei de retail cu produse electronice şi electrocasnice a început Campania Black Friday 2019 pe 1 noiembrie. Încă din prima zi de campanie, gigantul le-a oferit clienţilor un sortiment larg de produse disponibile în toate magazinele şi pe site-urile ALTEX şi MEDIA GALAXY.

BLACK FRIDAY 2019. ANPC le oferă sfaturi consumatorilor pentru „a nu le fi afectate interesele economice”

Pentru a beneficia de reduceri fără să le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie să se informeze cât mai complet asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze, să acorde maximă atenţie tuturor detaliilor, în perioada marilor reduceri de preţuri, cum este Black Friday.

Black Friday 2019. ANCOM recomandă utilizatorilor să aleagă cu grijă ofertele online. Sfaturile oferite de arbitrul pieţei telecom

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor să se informeze înainte de a face orice achiziţie, astfel încât să aleagă oferta telecom cea mai avantajoasă pentru că de Black Friday piaţa online este inundată de oferte, potrivit unui comunicat.

Black Friday 2019 la sisteme de securitate: Atu Tech oferă reduceri de până la 55% la peste 60.000 de produse

Atu Tech (a2t.ro), magazin online de sisteme de securitate, oferă reduceri la peste 60.000 de produse, din categorii precum supraveghere video, alarme, detecţie incendiu, automatizări de porţi, interfoane şi videointerfoane, control acces, sonorizare, accesorii CCTV şi reţelistică.

Magazinul dă startul reducerilor de Black Friday pe 15 noiembrie, la miezul nopţii, şi timp de 72 de ore, le oferă clienţilor produse cu discount-uri de până la 55%.

De Black Friday 2019, clienţii Atu Tech pot cumpăra kit-uri complete de supraveghere video, la preţuri care pornesc de la 700 de lei (4 camere de exterior, sursă de alimentare, cablaj pentru 100 de metri şi HDD de 1TB).

UniCredit lansează de Black Friday o campanie de oferte disponibilă exclusiv online

UniCredit România lansează o campanie de Black Friday cu trei oferte speciale care vor fi disponibile exclusiv online, se arată într-un comunicat al băncii remis MEDIAFAX. Campania include o ofertă tranzacţională de cont curent şi servicii ataşate de la UniCredit Bank cu zero costuri pe viaţă pentru primii 1.000 de clienţi noi care accesează campania, precum şi două oferte de creditare – respectiv pentru creditele de nevoi personale şi cardurile de credit UniCreditCard Principal şi Premium oferite de UniCredit Consumer Financing. „Pe data de 15 noiembrie, de Black Friday, vom oferi consumatorilor, pentru al doilea an la rând, posibilitatea de a beneficia de servicii financiare de la UniCredit în condiţii avantajoase. Bazându-ne pe succesul campaniei de anul trecut, am decis să eliminăm sau să reducem, pentru participanţii la campanie, anumite costuri sau comisioane aferente produselor bancare de cel mai mare interes în rândul consumatorilor: contul curent, cardurile de credit şi împrumuturile pentru realizări personale fără ipotecă”, a declarat Sorin Drăgulin, Director Produse şi Segmente în cadrul Diviziei de Retail UniCredit Bank., citat în comunicat. Campania va fi disponibilă exclusiv online în 15 noiembrie, între orele 09:00 – 17:00 şi va avea un număr limitat de oferte. Oferta tranzacţională de cont curent şi servicii ataşate va fi disponibilă primilor 1.000 de clienţi noi (care nu au şi nu au avut un cont curent UniCredit înainte de 15.11.2019) care accesează campania, pentru următoarele operaţiuni: deschidere, administrare lunară şi închidere pentru un cont curent în lei, euro, dolari; administrare lunară card de debit principal Visa Classic; plăţi prin Online Banking/Mobile Banking şi plăţi la ghişeu efectuate în lei (inclusiv comision sent/ReGIS) şi în euro şi dolari (inclusiv comision plată în regim de urgenţă); depuneri de numerar în lei, euro şi dolari în contul clientului la ghişeele băncii; retrageri de numerar în lei, euro, dolari la ghişeele băncii; retrageri de numerar şi interogare sold la ATM-urile băncii, în reţeaua Grupului UniCredit din străinătate, în reţeaua Euronet din România şi în reţeaua altor bănci din România şi străinătate - prin intermediul cardului de debit principal Visa Classic; Debitare directă intrabancară şi interbancară; activare şi administrare Online Banking şi Mobile Banking; Info SMS. Din punct de vedere al creditării, primii 200 de clienţi care aplică online în 15 noiembrie pentru un Credit de Nevoi Personale sau pentru Refinanţarea altor împrumuturi deţinute la alte instituţii financiare din România, vor beneficia, dacă îndeplinesc condiţiile pentru aprobarea creditului, de o dobândă specială, fixă, de 6,99%/an. Oferta se aplică pentru orice sumă finanţată între 1.500 şi 100.000 lei, în condiţiile ataşării unei asigurări de viaţă cu primă unică finanţată de 0,15% din valoarea creditului înmulţit cu perioada de creditare, aceasta oferind protecţie clienţilor în cazul incapacităţii de plată din diverse motive precum şomajul sau pierderea capacităţii de muncă, relatează sursa precizată. În plus, primele 200 de persoane care aplică on-line pentru un card de credit UniCreditCard Premium sau Principal pot primi de Black Friday 200 de lei cadou pe card (în puncte UniCredit, 1 punct = 1leu, conform Programului de Loialitate). Acestea pot fi folosite imediat după activarea cardului, fie pentru plata cumpărăturilor, fie pentru acoperirea comisionului de furnizare card de credit – emitere instrument de plată (în cazul cardului Principal - 39 de lei care se pot acoperi cu 30 de puncte UniCredit) sau de furnizare card de credit – administrare instrument de plată (în cazul cardului Premium - 200 de lei care se pot acoperi cu 180 de puncte UniCredit. BRD întâmpină Black Friday cu oferte speciale Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard şi Mastercard Gold – 1.000 de carduri (Comision de administrare card: 0 în primul an); Creditele de consum Expresso în Lei – 1.500 de credite (Dobândă fixă: 6,99%, pentru credite peste 35.000 lei, fără condiţii suplimentare legate de încasarea veniturilor în contul curent BRD); Creditul La Casa Mea – 150 de credite (Comision de analiză dosar zero; acordarea unui discount de 22% la cota standard de asigurare de viaţă); Creditul Habitat – 150 de credite (Comision de analiză dosar zero; acordarea unui discount de 22% la cota standard de asigurare de viaţă); Pachetul Zen Friday – Antreprenor Optimist Standard – 100 pachete (Comision de administrare lunară pachet de 0 lei/lună până la sfârşitul lunii iunie 2020 (începând cu data 01.07.2020 comisionul de administrare lunară pachet va trece automat pe tarif standard), conform şi Ghidului de Tarife şi Comisioane Persoane Juridice disponibil în orice unitate BRD). Campania BRD se va desfăşura între 15 noiembrie 2019, ora 00:01, ora României – şi 17 noiembrie 2019, ora 23:59, ora României. Banca Transilvania lansează BANK Friday, o campanie de shopping bancar online, cu cele mai ieftine împrumuturi din oferta sa Campania va începe în 15 noiembrie, în intervalul orar 9.00-23.59. Clienţii pot lua un astfel de împrumut pentru destinaţii dintre cele mai diverse: amenajarea locuinţei, achiziţionare autoturism, alte proiecte personale. BT vine cu discounturi şi pentru clienţii BT Italia, la creditul de consum în euro şi la creditul imobiliar/ipotecar. Pe lângă dobânda avantajoasă, comisionul de analiză şi taxa de evaluare sunt zero. Acum câteva zile, Banca Transilvania a anunţat, tot în cadrul BANK Friday, oferta de leasing cu dobândă 0%, comision lunar de gestiune zero pentru autoturisme full electrice noi şi asigurare la cota preferenţială de 2,5%. MyPal.travel lansează în 15 noiembrie o campanie de Black Friday, care cuprinde reduceri situate între 15 şi 45% la pachetele de cazare De exemplu, un Revelion în Sicilia care include un sejur de 5 nopţi va costa de Black Friday, pe MyPal.travel, aproximativ 300 euro/persoană la un hotel de 3 stele. Mai departe, pentru cei care îşi doresc să îşi petreacă Revelionul în Turcia, la Kusadasi, unde se poate ajunge cu maşina, un pachet de 5 nopţi va putea fi cumpărat cu aproximativ 250 euro/persoană la un hotel de 5 stele, în regim All Inclusive. Un pachet de Revelion în Tenerife care cuprinde un sejur de 7 nopţi cu avion, cazare, transfer de la aeroport la hotel va costa aproximativ 750 euro/persoană la un hotel de 3 stele şi 850 de euro/persoană la un hotel de 4 stele. ”Campania de reduceri de Black Friday a MyPal.travel se va desfăşura în perioada 15-24 noiembrie, iar vacanţele achiziţionate în acest interval se pot efectua oricând din momentul rezervării. Este important să spunem că pot beneficia de reducerile de până la 45% inclusiv cei care nu şi-au rezervat încă vacanţa de sărbători”, a declarat Dragoş Cătălinoiu Gociman, fondator al MyPal.travel. Fashion-Up propune clienţilor o selecţie de peste 100.000 de produse la cele mai mici preţuri din an Românii vor putea alege din MarketUP! articole de la 1.000 de branduri de renume, dar şi produse ale producătorilor autohtoni şi din colecţiile designerilor români. Totodată, Fashion-Up aduce, anul acesta, şi facilităţi referitoare la plată: în cazul în care clienţii nu pot achita comanda integral, aceştia au posibilitatea de a plăti în rate, după 30 de zile, datorită parteneriatului încheiat recent cu TBI, iar fiecare comandă plasată în magazinul online le va aduce clienţilor bani înapoi în cont, prin intermediul serviciului CashUP. AVstore promite, de Black Friday, cele mai bune preţuri din an, stocuri uriaşe şi un timp de livrare foarte scurt „Clienţii noştri pot alege din cel mai mare portofoliu de căşti audio, boxe portabile, sisteme hi-fi & home-cinema, televizoare si proiectoare. Lista de mărci comercializate de AVstore a crescut foarte mult, iar cu majoritatea dintre ele am negociat oferte extraordinare pentru campania Black Friday”, a susţinut Bogdan Ştefan, Managing Partner AVstore. Printre cele mai căutate branduri din această perioadă se numără SENNHEISER, SONY, Bang & Olufsen, KEF sau BOSE. Black Friday 2019 la Vivre.ro Vivre s-a pregătit pentru ediţia Black Friday de anul acesta încă din timpul verii, iar ofertele speciale se aplică la toate categoriile de produse disponibile pe Vivre.ro. Reduceri substanţiale se vor remarca pe segmentul de mobilier (canapele şi fotolii, dulapuri şi comode, paturi, scaune şi mese), lifestyle (genţi, bijuterii, ceasuri, haine şi încălţăminte) şi textile (lenjerii de pat, cuverturi şi covoare). În cadrul campaniei de Black Friday, zeci de mii de produse vor fi disponibile pe Vivre.ro la preţuri promoţionale: canapele de la 599 lei, decoraţiuni pentru casă de la 39 lei, accesorii de bucătărie şi dining de la 39 lei, corpuri de iluminat de la 69 lei, covoare de la 99 lei, lenjerii de pat din bumbac de la 69 lei, cosmetice de la 29 lei, dar şi seturi de baie de la 69 lei. Campania se va desfăşura în perioada 14 - 18 noiembrie, iar, în total, este preconizat un număr de 2 milioane de utilizatori unici şi peste 4 milioane vizite pe site. Targetul propus pentru anul acesta este creşterea cu 50% a veniturilor înregistrate în 2018, ceea ce înseamnă un total de peste 5 milioane de euro tranzacţionat în toate cele 9 ţări în care este prezentă compania Vivre. Elefant.ro a pregătit o ofertă în care a inclus peste 100.000 de produse „Estimăm că la finalul săptămânii vom avea de livrat jumătate de milion de cărţi, 100.000 de parfumuri şi alte sute de mii de articole. Ambele evenimente de shopping vor fi comunicate exclusiv în mediile digitale şi ne vor aduce o creştere de minimum 35% faţă de anul trecut. Acesta este pariul nostru în 2019”, a precizat Radu Meteş, Head of Marketing la elefant.ro. UPDATE: Iată câteva oferte prezentate de Elefant.ro cu ocazia evenimentului Black Friday 2019 -Apa de parfum Calvin Klein Euphoria, 100 ml redusă cu 63%, la 149 de lei



-Ceas Michael Kors Darci MK3727, redus cu 61%, la 499 de lei



-Mascara Lancome Hypnose, redus cu 61%, la 64 de lei,



-Apa de parfum Dolce& Gabanna Pour Homme Intenso , 125 ml, redusă la 59%, la 179 lei



-Ceas Fossil Neutra FS5408, redus cu 45%, la 349 de lei



-Periuta de dinti electrica, Oral-B PRO 750, 1 program,1 cap de periaj, 1 trusa de voiaj, redusă 60%, la 119 lei Bonami dă startul reducerilor de Black Friday în 15 noiembrie Anul acesta, clienţii se vor bucura de două weekenduri cu reduceri, conform tradiţiei: unul specific pieţei româneşti, respectiv 15-17 noiembrie, şi cel internaţional, între 29 noiembrie şi 1 decembrie. Lansarea promoţiilor va avea loc ca de obicei la miezul nopţii de joi spre vineri şi va dura întregul weekend. Bonami aşteaptă în această perioadă cele mai mari venituri de pe tot parcursul anului. Compania prognozează venituri de 4 ori mai mari în comparaţie cu zilele tipice din noiembrie. Clienţii vor descoperi în fiecare din cele două weekenduri numeroase campanii cu 6 teme diferite. Reducerile vor fi între 40% şi 80% pentru aproximativ 2000 de produse, cu 20% mai multe faţă de anul trecut. Categoriile de produs vor include textile, accesorii pentru bucătărie, decoraţiuni, produse pentru organizare şi accesorii de modă. Bonami participă şi la campania Black Friday tradiţională, ce are loc peste 3 săptămâni, între 29 noiembrie şi 1 decembrie, când reducerile din campanii vor fi la fel de tentante: cu până la 80% mai mici faţă de preţul standard al produselo Libris.ro a lansat, pentru 15 noiembrie, reduceri până la 95%, timp de 24 de ore, la 99% din produsele de pe site “Am pregătit pentru Black Friday un stoc special de carte şi ne-am propus să expediem toate comenzile intrate în data de 15 noiembrie în maximum 3 zile. Estimăm o creştere cu peste 30% în numărul comenzilor, faţă de anul trecut, mai ales că reducerile vor ajunge până la 95% pentru cărţile în limba română, iar în campanie vom include şi tituri aflate în topul vânzărilor. Credem că printre cele mai căutate vor fi volumele din categoria beletristică, carte pentru copii şi dezvoltare personală, a precizat într-un comunicat Laura Ţeposu, co-fondator şi director de dezvoltare al Libris.ro. Black Friday 2019 la Falcon Electronics Falcon Electronics, companie de pe piaţa echipamentelor electronice auto din România, va da startul campaniei Black Friday vineri, 15 noiembrie 2019, începând cu ora 8:30. Vedetele campaniei din acest an vor fi camerele auto DVR Nextbase care vor avea reduceri de până la 41%. Modelul 412GW, unul din modelele de top de la Nextbase, va fi comercializat la 469 de lei, în loc de 799 de lei, iar modelul Nextbase112 va avea preţ de Black Friday de doar 189 de lei. “Black Friday a devenit deja o tradiţie, iar la cea de a 9-a ediţie Black Friday punem accent pe securitatea în trafic, propunând oferte foarte bune la camere auto DVR, la sistemele de securitate, dar şi la sistemele audio cu Bluetooth care permit convorbiri telefonice în timp ce eşti la volan, cu respectarea noilor prevederi legale“, a suţinut într-un comunicat Corina Diţu, Marketing Manager la Falcon Electronics.

Câţi bani au cheltuit românii în 2018. Care sunt tacticile „neortodoxe” la care au apelat marile magazine

În 2018, românii au cheltuit peste 250 de milioane de euro de Black Friday. Totuşi, evenimentul mult aşteptat permite comercianţilor să recurgă la „artificii” pentru a-şi spori veniturile. O investigaţie recentă a Consiliului Concurenţei arăta că de Black Friday şi în cadrul campaniilor de reduceri, preţurile de referinţă ale produselor erau în multe cazuri mai mari decât prevede legea. Autoritatea de concurenţă a remarcat faptul că preţul la care se aplică reducerea (preţul de referinţă, care apare “tăiat”), afişat de comercianţii online, este mai mare decât nivelul prevăzut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate.

Mai mult, Consiliul Concurenţei a constatat că în cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017, preţul tăiat a fost mai mare chiar decât preţul maxim practicat în ultimele 30 de zile. Acest fapt indică o creştere sau o menţinere artificială a preţului de referinţă de Black Friday.

Cu toate acestea, sezonul Black Friday 2019 poate aduce o maturizare a pieţei de e-commerce şi în comportamentul de consum online. Dincolo de produsele electro – IT (televizoare, telefoane, laptopuri şi electrocasnice), oferta mai cuprinde produsele din categoria modă sau home&deco, cu creşteri semnificative de la an la an. Remarcabilă este şi dimensiunea internaţională a evenimentului, o platfomă de plăţi online înregistrând anul trecut tranzacţii din 70 de ţări. Persoane din Pakistan, Cipru sau Rusia au cumpărat produse de pe site-urile româneşti care au avut promoţii de Black Friday.

Principalii jucători din piaţă în urma cifrei de afaceri din 2018 sunt următorii: Samsung Electronics România – 4,6 miliarde de lei (13,5% din total), Dante International (eMAG) – 4,2 miliarde de lei (12,5% din total) şi Altex România – 3,6 miliarde de lei (10,5% din total). Cel mai mare avans, faţă de anul precedent, în rândul retailerilor, l-a avut eMAG, a cărui cifră de afaceri a crescut cu aproximativ 28% - raportat la 2017, această creştere reprezentând un semnal clar al potenţialului cumpărăturilor online din România.

