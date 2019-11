BLACK FRIDAY 2019. Tot ce trebuie să ştie românii despre cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului. Ofertele eMag, Flanco şi Altex

Black Friday 2019 este cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului, fiind introdus pentru prima dată în România de retailerul eMag în 2011, acesta fiind urmat şi de alţi lideri de pe piaţă precum Flanco şi Altex. Black Friday se situează pe locul doi la căutările pe Google, după rezultatele de la bacalaureat.

www.mediafax.ro vă ţine la curent cu cele mai noi informaţii despre Black Friday 2019 în timp real

În acest an eMAG a stabilt data Black Friday 2019 pentru 15 noiembrie, în timp ce retailerul Flanco a ales să îşi organizeze campania de vânzări între 25 octombrie şi 23 noiembrie 2019, astfel prelungind evenimentul timp de aproape o lună de zile.

„Va fi o singură zi, în weekendul liber între cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale”, a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.

În 2018, eMag a avut vânzări de 450 de milioane de lei şi a înregistrat 9.5 milioane de vizite pe site în ziua în care a organizat Black Friday. Anul trecut, evenimentul a fost organizat în data de 16 noiembrie.

Flanco spune că 2019 va fi anul cu cel mai mare Black Friday din istoria companiei, cu reduceri la peste 750.000 de produse (televizoare, telefoane, laptopuri şi electrocasnice), în 155 de magazine din 114 oraşe din România, precum şi online.

Zboruri mai ieftine de BLACK FRIDAY 2019. Oferte speciale pentru biletele dus-întors

În perioada 12-17 noiembrie, Tarom pune în vânzare cu ocazia Black Friday, bilete dus-întors pornind de la preţul de 119 euro spre destinaţii ca Atena, Roma, Praga şi altele. Perioada de călătorie este cuprinsă între 29 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2020, potrivit unui anunţ al companiei.

BLACK FRIDAY 2019 la eMAG: Promoţii speciale pentru 3,5 milioane de produse

Printre surprizele pregătite de eMAG pentru evenimentul de cumpărături Black Friday se numără un Ferrari care costă mai puţin cu 45.000 de euro, a anunţat marţi Iulian Stanciu, CEO-ul companiei, care a adăugat că 3,5 milioane de produse vor fi la promoţie pe 15 noiembrie.

BLACK FRIDAY 2019 la Altex: Electronice şi electrocasnice pe placul tuturor

ALTEX România, unul dintre liderii pieţei de retail cu produse electronice şi electrocasnice a început Campania Black Friday 2019 pe 1 noiembrie. Încă din prima zi de campanie, gigantul le-a oferit clienţilor un sortiment larg de produse disponibile în toate magazinele şi pe site-urile ALTEX şi MEDIA GALAXY.

Câţi bani au cheltuit românii în 2018. Care sunt tacticile „neortodoxe” la care au apelat marile magazine

În 2018, românii au cheltuit peste 250 de milioane de euro de Black Friday. Totuşi, evenimentul mult aşteptat permite comercianţilor să recurgă la „artificii” pentru a-şi spori veniturile. O investigaţie recentă a Consiliului Concurenţei arăta că de Black Friday şi în cadrul campaniilor de reduceri, preţurile de referinţă ale produselor erau în multe cazuri mai mari decât prevede legea. Autoritatea de concurenţă a remarcat faptul că preţul la care se aplică reducerea (preţul de referinţă, care apare “tăiat”), afişat de comercianţii online, este mai mare decât nivelul prevăzut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate.

Mai mult, Consiliul Concurenţei a constatat că în cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017, preţul tăiat a fost mai mare chiar decât preţul maxim practicat în ultimele 30 de zile. Acest fapt indică o creştere sau o menţinere artificială a preţului de referinţă de Black Friday.

Cu toate acestea, sezonul Black Friday 2019 poate aduce o maturizare a pieţei de e-commerce şi în comportamentul de consum online. Dincolo de produsele electro – IT (televizoare, telefoane, laptopuri şi electrocasnice), oferta mai cuprinde produsele din categoria modă sau home&deco, cu creşteri semnificative de la an la an. Remarcabilă este şi dimensiunea internaţională a evenimentului, o platfomă de plăţi online înregistrând anul trecut tranzacţii din 70 de ţări. Persoane din Pakistan, Cipru sau Rusia au cumpărat produse de pe site-urile româneşti care au avut promoţii de Black Friday.

Principalii jucători din piaţă în urma cifrei de afaceri din 2018 sunt următorii: Samsung Electronics România – 4,6 miliarde de lei (13,5% din total), Dante International (eMAG) – 4,2 miliarde de lei (12,5% din total) şi Altex România – 3,6 miliarde de lei (10,5% din total). Cel mai mare avans, faţă de anul precedent, în rândul retailerilor, l-a avut eMAG, a cărui cifră de afaceri a crescut cu aproximativ 28% - raportat la 2017, această creştere reprezentând un semnal clar al potenţialului cumpărăturilor online din România.

