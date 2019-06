BNR, chemată în comisia de buget pentru a da explicaţii cu privire la achiziţionarea Băncii Româneşti

Senatorul PNL Florin Cîţu scrie pe Facebook că va solicita audierea, în comisia de buget-finanţe, a conducerii BNR, dar şi a ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, cu privire la achiziţionarea, de către EximBank, a Băncii Româneşti, tranzacţie pe care o cataloghează "mega suspectă".

"Teodorovici isi face propriul sistem bancar pe banii vostri! Pe ascuns Teodorovici a cumparat prin EXIMB Bank o banca de retail Banca Romaneasca. BNR trebuie sa prezinte cat mai rapid PUBLIC detaliile acestei tranzactii. In acelasi timp am sa invit BNR in Parlament la comisia de buget finante din senat pentru a discuta despre tranzactie. Spun BNR pentru ca Teodorovici nu o va face niciodata", a scris senatorul PNL Florin Cîţu, pe Facebook.

"Eu o sa propun sa fie chemat in comisia pentru buget/finante din Senat sa explice. Il voi chema si la ora guvernului in Senat. Mai mult voi cere si comisie de ancheta pentru aceasta tranzactie in Senat. Dar stiu ca PSD+ALDE se va opune. Nu vor transparenta. Mai ales atunci cand fac o ilegalitate. De aceea este datoria BNR sa informeze Parlamentul si publicul. Sa va dau cateva informatii ca sa intelegeti de ce tranactia este MEGA SUSPECTA. O banca a exportatorilor cumpara o banca de retail. Primul semn ca ceva este putred aici.

Statul are DEJA o banca universala, adica si de retail, CEC Bank care are nevoie de un miliard de lei capitalizare pentru a-si acoperi pierderile. Chiar are statul nevoie de DOUA banci de retail? Al doilea semn ca ceva este total in neregula cu aceasta tranzactie. Dar mai sunt si alte intrebari la care Teodorovici trebuie sa raspunda:

- Ce pierderi din bilanturile bancii respective inghite acum statul roman- adica cei care platesc taxe in Romania?

- Statul roman nu are bani sa cumpere banca respectiva SI SE IMPRUMUTA. Chiar asa mare nevoie are statul roman de o banca in conditiile in care nu are bani in buget pentru pensii si salarii?

- Chiar exista asa o compatibiliate si o oportunitate pentru statul roman sa cumpere o banca care totusi este pe piata de vanzare de foarte mult timp si nu s-a inghesuit nimeni sa o cumpere?

- Teodorovici a atacat sistemul bancar din Romania non stop. Iar acum cumpara o banca din acest sistem. Ce este asa special la aceasta tranzactie?

Aceasta tranzactie trebuie aprobata de BNR", a mai scris economistul liberal, pe Facebook.

EximBank şi National Bank of Greece au semnat joi acordul de achiziţie a 99,28% din Banca Românească, în urma tranzacţiei EximBank urmând să activeze pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, devenind astfel o bancă universală.

Ca urmare a finalizării acestei tranzacţii, cota de piaţă a EximBank va creşte la aproximativ 3% ceea ce va conduce la o situare a băncii în top 10 instituţii financiar-bancare din România.

