Bogdan Trif: Legea Turismului prevede un drept de preferinţă pentru hotelieri la închirierea plajelor/ Ministrul: Voucherele de vacanţă au scos la lumină spaţiile de cazare din economia neagră | DOCUMENT

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, joi, la Palatul Victoria, că Legea Turismului a fost trimisă către avizare interministerială, în actul normativ care urmează să fie aprobat de Executiv fiind introduse noutăţi precum un drept de preferinţă al hotelierilor pentru închirierea plajelor.

219 afişări

„Legea Turismului a fost definitivată de Ministerul Turismului, a fost trimisă către avizare interministerială şi va fi adoptată cât mai curând. Actuala legislaţie nu prevede o lege sectorială şi vă pot spune că legislaţia este, pe alocuri, pentru unele HG-uri, veche de aproape 20 de ani. Prin această lege a turismului reducem semnificativ numărul actelor normative din domeniu, se simplifică procedurile pentru mediul privat”, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Guvern, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Legea aduce noutăţi precum crearea OMD-urilor, acele organizaţii de management al destinaţiilor, care sunt o formulă de asociere între autorităţile publice locale şi mediul privat şi prin care se vor stabili priorităţile de marketing şi promovare turistică a zonei.

„Taxele speciale pe care autorităţile le percep de la hotelieri, dar şi de ceilalţi operatori turistici vor fi utilizate în cadrul acestui organism, autorităţile locale având posibilitatea să completeze şi bugetul cu alte sume”, a precizat Bogdan Trif.

Ministrul a adăugat că noua lege prevede apariţia unui sistem informatic cu date despre turişti.

„De asemenea, legea prevede şi crearea unui sistem informatic de evidenţă a activităţii de turism. Acest sistem informatic trebuie implementat cât mai rapid pentru a avea acces la colectarea de date în timp real. Este dificil să stabileşti o strategie de dezvoltare de orice fel dacă nu ai date clare, în timp real, despre domeniul pe care îl administrezi. Sistemul informatic va aduna informaţii despre turişti, agenţii de turism, structuri de cazare, circuite şi obiective. Subliniez că Ministerul Turismului nu devine colector de date personale”, a indicat Trif.

Ministrul a completat că în actul normativ se prevăd şi competenţele care vor fi transferate de la minister la Consilii Judeţene.

„Tot Legea Turismului prevede şi descentralizarea, transferul de competenţe de la nivel central la nivel local. Mi-am dorit foarte mult să fac lucrul acesta şi mă bucur că am intrat în Guvern primul cu memorandumul de descentralizare. Prin această lege se trece atestarea ghizilor de turism, clasificarea unităţilor de cazare, omologarea pârtiilor şi a traseelor turistice, autorizarea plajelor, avizarea documentaţiilor tehnice privind construcţiile către autorităţile publice locale, în speţă către Consiliile Judeţene. Nu transferăm doar aceste obligaţii către CJ, ministerul va asigura un timp de minim un an de zile training şi consultanţă persoanelor din cadrul Consiliilor Judeţene care vor asigura emiterea acestor acte. Deci, nu-i vom lăsa singuri, îi vom îndruma şi ghida”, a precizat ministrul Turismului.

Demnitarul a indicat şi apariţia unui „drept de preferinţă” al hotelierilor.

„Legea Turismului prevede şi dreptul de preferinţă al hotelierilor care vor avea prioritate la închirierea plajelor, dacă au spaţii de cazare cu deschidere la plajă. Va acţiona ca un criteriu de departajare în cazul ofertelor financiare egale”, a explicat Trif.

Potrivit acestuia, Guvernul va adopta în acest an şi prima strategie integrată în turism.

„Pentru prima dată vom avea o strategie integrată de dezvoltare în turism care va fi adoptată printr-un act normativ până la sfârşitul anului. Strategia este întocmită de experţi ai Băncii Mondiale alături de specialişti ai Ministerului Turismului şi ai SGG (n.red. - Secretariatul General al Guvernului). Mediul privat a fost implicat în mod direct în acest proiect. Este important să nu mai facem turism după ureche”, a menţionat Trif.

Trif: Voucherele de vacanţă au scos la lumină spaţiile de cazare din economia neagră

Ministrul Turismului, Bogda Trif, a declarat joi, la Palatul Victoria, că acordarea voucherelor de vacanţă a scos la lumină, din economia neagră, spaţiile de cazare, acesta oferind exemplul judeţului Maramureş unde s-au înregistrat cu 600% mai multe cereri de autorizare.

„În acest an, sectorul turistic a beneficiat de o măsură care a adus încasări dar şi cifre record cu privire la numărul de turişti. Au beneficit aproape 1,2 milioane de români de aceste vouchere de vacanţă. Este cea mai importantă măsură pe care un Guvern a luat-o de la Revoluţie încoace pentru sprijinirea acestui sector, vorbim de aproape 400 de milioane de euro investiţi în acest sector. Aceste vocuhere de vacanţă au fost scutite de impozit, de plata CAS şi CASS, fiind impozitate doar cu 10%, impozitul pe venit. Această măsură a fost lăudată de întreaga industrie, chiar ne-au solicitat să o menţinem şi în anii viitori, motiv pentru care Guvernul a decis ca această măsură să fie continuată şi anul viitor. De asemenea, acordarea voucherelor de vacanţă a scos la lumină, din economia neagră, spaţiile de cazare. Anul acesta am avut o creştere de aproximativ 10% a numărului de cereri pentru autorizare a spaţiilor de cazare, raportat la anul trecut. Un exemplu elocvent este în Maramureş, în luna mai 2018 am avut o creştere cu aproape 600% a numărului de solicitări raportat la luna mai 2017”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, joi, într-o conferinţă de presă la Guvern.

Acesta a marcat şi faptul că începând de joi se aplică cota redusă de TVA de 5% în turism.

„Prin noile măsuri care au intrat în vigoare astăzi, Guvernul a dovedit că turismul reprezintă cu adevărat o prioritate pentru actul de guvernare. Scăderea taxei pe valoarea adăugată la 5% reprezintă un sprijin real dat industriei. Este o măsură menită să susţină dezvoltarea turismului prin stimularea investiţiilor în acest domeniu. Cota de TVA de 5% a fost extinsă pentru întreg sectorul de turism, pentru servicii precum cazarea în regim hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. De aceeaşi cotă redusă beneficiază şi serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, precum şi bazele sportive utilizate în scop turistic. Această măsură a fost bine primită de industrie şi sper că hotelierii şi ceilalţi patroni din domeniu îşi vor organiza activitatea în aşa fel încât această reducere de TVA să se simtă şi în buzunarul consumatorului final, principala noastră preocupare fiind, de altfel, turistul român”, a precizat ministrul Turismului.

DOCUMENT - Prezentare măsuri în domeniul turismului:

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.