Brăila este capitala antreprenoriatului românesc în 2019

Consiliul IMM-urilor din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Asociaţia Municipiilor din România (AMR) au desemnat Brăila, în cadrul Galei AMR, drept primul municipiu care va deţine titlul de “Capitala antreprenoriatului românesc 2019”, pentru o perioadă de 1 an, informează un comunicat.

61 afişări

Iniţiativa a vizat o competiţie între municipiile din România care au o viziune antreprenorială de excepţie, indiferent de dimensiunea şi prosperitatea acestora, Brăila, din cei 8 aplicanţi, dispunând de planul de acţiune cel mai performant şi orientat spre viitor, apreciază documentul.

În analiza dosarelor de candidatură s-a lua în calcul atât situaţia mediului antreprenorial din prezent, cât şi propunerile viitoare de îmbunătăţire a mediului de afaceri local, punându-se accent pe o serie de criterii precum: infrastructura de business, existenţa unor programe de susţinere a antreprenoriatului, nivelul atragerii de companii valoroase în municipii, existenţa unor scheme locale de ajutor de minimis pentru antreprenori sau numărul de branduri româneşti existente în municipiu.

Municipiul Brăila oferă o serie de beneficii care favorizează dezvoltarea activităţii de afaceri, precum posibilitatea concesionării de terenuri sau clădiri, încheiere de parteneriate public – privat, asociere în participaţiune, acces la informaţii de interes public, expertiză tehnică şi audit, consiliere pentru dezvoltare, expertiză specializată. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a municipiului Brăila reprezintă o prioritate în perioada 2014-2020.

Proiectul Capitala antreprenoriatului românesc este o premieră la nivel european, susţinut de toate organizaţiile mediului de afaceri din România. În fiecare an, începând cu acest an, vom avea o capitală în cadrul căruia antreprenoriatul va fi marcat 1 an de zile la nivelul unui oraş, pentru angajamentul pe care acesta îl ia pentru ceea ce înseamna mediul de afaceri. În acest an, premiul a mers către Municipiul Brăila care s-a remarcat printr-un număr ridicat de initiative menite să sprijine mediul de afaceri şi calitatea parteneriatului public-privat. Împreună cu ceilalţi reprezentanţi ai mediului de afaceri, vom susţine Brăila printr-o serie de acţiuni menite să crească şi să susţină potentialul antreprenorial al municipiului”, spune Florin Jianu, preşedinte CNIPMMR.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.