Bursa de la Bucureşti deschide pe creştere şedinţa de joi. Indicele BET, plus 2,41%

Bursa de la Bucureşi a deschis şedinţa de joi în creştere, indicele principal BET afişând un plus de 2,41% la ora 10.00, în timp ce BET-TR, care reflectă atât evoluţia preţului acţiunilor din prima ligă bursieră de la Bucureşti, cât şi dividendele oferite de acestea, are plus 2,42%.

