Business online, cu vedere la ocean. Un fost militar din armata SUA s-a mutat în Bali, unde îi învaţă pe oameni să aibă grijă de ei

Cum ar fi să trăieşti într-o ţară exotică iar când lucrezi să ai vedere la ocean? Un exemplu vine de Bali. Aurimas Juodka are 28 de ani este din Lituania, iar în ultimii ani a locuit in America, unde a şi fost în armată 6 ani. În urmă cu 2 ani s-a mutat definitiv în Bali. A dezvoltat un program online prin care îi învaţă pe oameni cum să facă mişcare, să mănânce corect, despre importanţa somnului, managementul stresului şi cum să aibă un psihic puternic. 12 şedinţe cu el costă de la 4.800 de dolari în sus. Are clienţi din toată lumea - America, Tailanda, Australia şi din Bali. Îţi spune cum i-a mers pe timp de pandemie.

„Ni s-a spus să mâncăm grăsimi, să ne fie frică de grăsimi. Mănâncă mai mult carbohidraţi, ba mai mulţi. Deci ce facem? Dacă mănânci ceva dimineaţa şi te face să mănânci după 2-3 ore, este un semn bun că ceva nu funcţionează”, spune Aurimas Juodka, antrenor de sănătate şi performanţă ridicată.

„Oamenii au acum timp să investească în ei, să dea un pas înapoi şi să reevalueze. Businessul meu a crescut semnificativ în timpul pandemiei. Aş spune, cel puţin 25%”, estimează el.

AJ îţi spune că viaţa în Bali este foarte ieftină. „În Bali, pentru a trăi comfortabil, foarte foarte comfortabil...Pentru 3000 de dolari pe lună, trăieşti ca un rege. Am tot ce-mi trebuie, de la masaje, oameni care ne gătesc, curăţenie. Îmi este greu să cheltui 3000 de dolari pe lună.”

Adrian Nicholls este antrenor şi antreprenor. Locuieşte în Bali şi a participat la un curs de 6 zile ţinut de AJ. Îţi spune că a vrut să-şi schimbe stilul de viaţă pe toate planurile.

„Am învăţat diferite rutini, obiceiuri, cum să-mi optimizez somnul. Cei 6 piloni au fost incredibili. Un lucru pe care l-am învăţat şi o să-l implementez de îndată este formula mea de dimineaţă. Să te setezi pentru o zi incredibilă”, povesteşte Adrian Nicholls.