Carlos Ghosn s-a declarat nevinovat, în prima sa apariţie de la arestarea din noiembrie 2018

Preşedintele demis al Nissan Motor, Carlos Ghosn, a susţinut, marţi, că este nevinovat, în prima sa apariţie, după arestarea din data de 19 noiembrie, informează site-ul agenţiei de ştiri Reuters. Acesta a declarat, în faţa unui tribunal din Tokyo, că a fost acuzat pe nedrept de abateri financiare.

„Am fost acuzat în mod greşit şi am fost reţinut în mod incorect, pe baza unor acuzaţii nesatisfăcătoare şi nepotrivite. În ciuda acuzaţiilor făcute de procurori, nu am primit nicio despăgubire din partea Nissan care nu a fost făcută publică şi nici nu am încheiat vreun contract cu Nissan pentru a primi o sumă fixă care nu a fost dezvăluită”, a declarat Ghosn, în faţa Curţii Districtuală din Tokyo, potrivit unei declaraţii pregătite, care a fost obţinută de Reuters.

La apariţia în faţa tribunalului, Ghosn, considerat salvatorul Nissan de la faliment, acum aproape 20 de ani, părea mai slab decât înainte de arestarea lui, în timp ce a intrat în sală cu cătuşe şi o coardă în jurul taliei. Acesta purta un costum fără cravată, iar, la baza părului negru, i se vedeau rădăcinile cenuşii, relatează Reuters.

Audierea, solicitată de avocaţii săi, a fost ţinută pentru a explica motivele detenţiei prelungite de la arestarea sa din 19 noiembrie. Preşedintele judecător, Yuichi Tada, a citit acuzaţiile şi a declarat că Ghosn a fost reţinut din cauza riscului de a fugi, neavând restricţii pentru zborul cu avionul, şi a posibilităţii ca acesta să ascundă dovezi.

Ghosn este suspectat că, în octombrie 2008, a trasferat asupra companiei pierderi de circa 1,85 miliarde de yeni (16,6 milioane de dolari) rezultate din investiţii personale, susţin procurorii. Cei din urmă au declarat că transferul a provocat daune companiei Nissan, care a constituit un depozit de 14,7 milioane dolari, între iunie 2009 şi martie 2012, într-un cont bancar asociat.

În schimb, la 25 decembrie, o instanţă din Tokyo l-a eliberat pe fostul director al Nissan, Greg Kelly, după mai mult de o lună de detenţie, unde era reţinut sub acuzaţia de fraudă financiară. Kelly a plătit o cauţiune de 70 de milioane de yeni (640.000 de dolari).

