Câştigătorii crizei: industria de gaming. Sunt aproximativ 8 milioane de jucători în România

Avem aproape 8 milioane de români cu vârsta peste 15 ani care joacă jocuri video. O arată datele primului studiu referitor la consumatorul de gaming. Şi nu te supăra pe partenerul tău dacă se joacă prea mult. Pentru că 48% dintre femei fac asta. Aşa că împărţirea e cam egală. Cătălin Butnariu, preşedintele asociaţiei dezvoltatorilor de jocuri video din România spune că lunile de criză au fost de bun augur pentru industrie.

„În primele luni de pandemie s-au înregistrat creşteri mai notabile. S-au folosit de jocuri pentru a socializa, pentru a ţine legătura cu prietenii. Marii câştigători au fost companiile şi acele jocuri care sunt brand-uri cunoscute. Care a ajuns foarte viral chiar în pandemie a fost jocul Among Us care are o interacţiune socială foarte ridicată. Ca orice lucru pe lumea asta, jocurile sunt un produs de divertisment care trebuie consumat cu echilibru şi cu moderaţie”, spune Cătălin Butnariu.

Lucian Dinescu este business analyst la Oracle România. Dar şi gamer înfocat. S-a jucat prima dată pe PC în 1999. Spune că pandemia nu a schimbat prea multe pentru gameri: au stat mai mult în casă şi au folosit consola de gaming să mai uite de probleme.

„Cele mai bune jocuri pe care le-am jucat au fost League of Legends The Last of Us II care a fost foarte bun. A fost lansarea Valorant care a avut foarte mare impact. A fost Fall Guys care este un joc foarte amuzant.În perioada asta a explodat, de exemplu, Among Us. Este cel mai urmărit joc în perioada aceasta, şi pe Youtube şi pe Twitch”, povesteşte Lucian Dinescu.

„Am depăşit câteva mii de euro bune pentru tot setup-ul pe care îl am. Lumea pentru a se dezlega puţin de problemele din lumea reală a intrat şi a început să se joace mai mult. Niciodată nu m-am gândit să reproduc ceva dintr-un joc poate mai violent”, adaugă el.

Andreea Tălmăzan este psiholog şi se ocupă în special de violenţă domestică. Apelează la echilibru când vorbeşte despre jocuri video, dar mai ales la controlul părinţilor. Spune că gaming-ul poate dezvolta creativitatea şi setea de cunoaştere pentru personajele din jocuri.

„Agresivitatea e o caracteristică umană, nu apare din neant sau în urma unor jocuri video. Pentru că suntem în stare de pandemie şi sportul nu mai este la îndemână, se refugiază în zona aceasta a jocurilor online. E responsabilitatea părinţilor să urmărească discret, nu intruziv, activitatea copiilor în mediul online”, spune Andreea Tălmăzan .

Jucătorii folosesc:

Telefon mobil: 64%

PC/Laptop: 60%

Tabletă: 20%

Consolă: 15,5%

45% plătesc pentru jocuri, iar 55% descarcă jocurile de pe torenţi. 68% din jucătorii de console plătesc lunar, în medie, 46 de lei. Pentru jocurile pe PC gamerii plătesc, în medie, 24 de lei lunar.

7 din 10 jucători se joacă pentru a se relaxa după o zi grea, iar 5 din 10 români spun că jocurile sunt un hobby. 40% se joacă pentru a scăpa de plictiseală şi 30% o fac pentru a învăţa ceva nou.

Jocurile multiplayer sunt preferate de 53% români, în timp ce 47% preferă single player.

În topul preferinţelor sunt:

Jocurile de aventură: 54%

Jocurile de strategie: 51%

Jocurile de tip first person shooter (FPS): 47%

Iată cele 6 tipologii de jucători: