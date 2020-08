Cât câştigă un IT-ist începător. Poţi fi angajat şi fără să fi terminat facultatea de profil

Ioana Blaga este trainer la o şcoală IT. Îi ajută pe cursanţi să descopere dacă o carieră în IT li se potriveşte şi în cât timp pot să pornească de la zero în acest domeniu. Poate te întrebi dacă sunt rentabile aceste cursuri sau cel mai util este să te inscrii totuşi la o facultate.



Cosmin Corpaci, antreprenorul unei firme de IT, îţi spune că el, de exemplu, nu ţine cont la interviul de angajare dacă ai absolvit o facultate sau un curs de cinci luni.

Cosmin Corpaci, administrator firmă IT: ”Eu nu ţin cont dacă persoana pe care o angajez a terminat o facultate sau a terminat nişte cursuri de profil. Partea de dezvoltare de softwere, e un job cumva autodidact, adică e destul de greu să înveţi la şcoală această meserie.”

Ioana Blaga, program manager şcoală IT, trainer cursuri: ”Cursurile noastre, cele de pregătire, se întind pe patru sau cinci luni, depinde de tehnologie, însă avem şi cursuri mai scurte, spre exemplu de două luni, pentru persoanele care nu ştiu încă dacă ar vrea să facă IT. Diferenţa între a face Şcoala Informală de IT sau facultate, în ceea ce reprezintă salariul pe care îl poate primi, nu există, aşa că vorbim de salariile entry-level, care, în medie, pornesc de la 2500 de lei şi merg până la 3500 de lei sau mai mult.”