Ce aduce săptămâna viitoare în economia mondială: Christine Lagarde la Berlin, şedinţe de politică monetară

Era Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene a început, iar noul preşedinte are şansa de a-şi defini cadrul economic şi de politică monetară luni, 4 noiembrie, comentează Bloomberg.

Lagarde, care a luat conducerea instituţiei la 1 noiembrie de la Mario Draghi, va vorbi la Berlin într-un moment în care factorii de decizie din BCE au opinii diferite în privinţa instrumentelor de stimulare, în timp ce economia flirtează cu recesiunea. Lagarde poate folosi ocazia să le spună guvernelor, inclusiv celui din Germania, să facă mai mult pentru a stimula cererea.

„Lagarde vine pe fondul unei creşteri economice firave şi al inflaţiei scăzute", spune Jamie Rush, de la Bloomberg Economics. „Opţiunile de stimulare sunt limitate şi Consiliul de conducere este împărţit. Va trebui să lupte pentru a redresa zona euro. "

La ce ne putem aştepta în materie de economie mondială în zilele următoare:

Europa, Orientul Mijlociu şi Africa

Miercuri şi joi, Lagarde va avea o perspectivă asupra economiei germane, după prezentarea comenzilor şi a producţiei industriale în cea mai mare economie din Europa. Comisia Europeană va oferi joi propriul său verdict în perspectiva, joi, când va publica prognozele zonei.

În Marea Britanie, Raportul privind politica monetară a Băncii Angliei va fi publicat joi. Nu se aşteaptă nicio modificare a ratelor dobânzilor, astfel că accentul se va pune pe noile predicţii economice şi pe conferinţa de presă a guvernatorului Mark Carney. Incertitudinea Brexit este în continuare factorul important pentru perspectivele economiei, iar acum există şi influenţa alegerilor generale.

Luni Turcia va anunţa, probabil, că inflaţia a scăzut la cel mai scăzut nivel din aproape trei ani, întrucât guvernatorul băncii centrale, Murat Uysal, a luat o serie de măsuri de criză, în urma prăbuşirii lirei de anul trecut. În Africa de Sud, preşedintele Cyril Ramaphosa va găzdui o conferinţă de investiţii care anul trecut a adus peste 20 de miliarde de dolari în promisiuni, dar perspectivele economice sunt nefaste.

Patru bănci centrale din Europa de Est, care decid asupra ratelor în săptămâna care începe, pot oferi un impuls global pentru o politicile lor meonetare, deoarece economiile lor continuă să crească sănătos, iar inflaţia se ridică peste sau aproape de ţintele lor. România, Polonia, Republica Cehă şi Serbia sunt aşteptate să lase costurile de împrumut de referinţă neschimbate.

SUA şi Canada

Oficialii Rezervei federale par să planifice o pauză după reducerea ratelor dobânzii de trei ori în acest an. Dar vor petrece săptămâna discutând perspectivele: preşedintele Fed Bank of San Francisco, Mary Daly, vorbeşte luni, în timp ce Robert Kaplan din Dallas şi Neel Kashkari din Minneapolis, urmează marţi. Charles Evans din Chicago, John Williams din New York şi Patrick Harker din Philadelphia vin la rândmiercuri. Kaplan şi Raphael Bostic din Atlanta vorbesc joi, iar Daly din nou vineri.

Joi, balanţa comercială va fi monitorizată, pentru a vedea efectele războiului comercial SUA-China. Canada prezintă vineri date despre locurile de muncă pentru luna octombrie.

Asia

Australia, Malaezia şi Thailanda vor decide cu privire la ratele dobânzilor. The Reserve Bank of Australia este de aşteptat să se oprească marţi, după ce trei reduceri de dobândă în acest an, care au adus valoarea de referinţă la un nivel record de 0,75% şi a stimulat speculaţii în rândul economiştilor că în curând vor fi necesare politici neconvenţionale pentru a readuce inflaţia în ţinta băncii centrale.

Exporturile chineze, ale căror date sunt publicate vineri, ar putea prezenta valori în scădere în octombrie, după ce SUA au impus o nouă rundă de tarife vamale majorate.

Foto: Hepta

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.